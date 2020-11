Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En redes sociales se denunció un presunto acto de corrupción dentro del operativo alcoholímetro, luego de que aparentemente el propietario de una camioneta que había sido asegurada y trasladada en una grúa pagó para que se liberara a unos metros de donde se llevó a cabo la operatividad. No obstante, el director de Tránsito Municipal, Luis Rivera Almanza negó que se haya cometido un acto de corrupción y señaló que la camioneta se remolcó porque no traía placas y el propietario no tenía documentos, aunque después los acreditó.

A través de un video publicado en el muro “Reporteros Ciudadanos de Guanajuato” con el texto “Un ejemplo claro de la corrupción en los retenes, hacen trato elementos de tránsito, frente al director. Y el vehículo es bajado a las espaldas del Real de mina $$$” (sic), se denunció el presunto hecho de corrupción.

De acuerdo con la publicación se trata de una camioneta roja que era trasladada en una grúa, si embargo en la calle que conduce a la colonia Noria Alta a un costado del hotel Real de Minas, se aprecia que el vehículo es bajado de la plancha de la grúa en una zona oscura que se prestaría a suspicacias; el video que dura alrededor de minuto y medio continúa con el seguimiento a la grúa.

Entrevistado sobre el hecho, el director de Tránsito Municipal confirmó que fue en un operativo alcoholímetro realizado hace aproximadamente un mes, en el que él estaba presente cuando se detuvo al conductor de la camioneta roja a quien al hacer la prueba de alcoholemia dio negativo, no obstante, la infracción que se le levantó fue por la falta de documentos.

“No sé si salió algún grado o en cero pero no rebasó el límite permitido (en el alcoholímetro), eso si te lo puedo asegurar, posteriormente le revisan su documentación y no contaba con placas ni tarjeta de circulación, en ese momento nosotros procedemos a asegurar la unidad por falta de documentación, ya una vez que esta a la unidad arriba de la grúa, el conducto sacó el conductor, aunque ya nos había dicho que no traía nada por eso es que como garantía nos íbamos a llevar el vehículo (…) nos quedamos con la licencia en resguardo por eso es que se da la indicación de que el vehículo se entregue”.

Dijo que en ese momento se encontraba una persona integrante del colectivo Guanajuato Despertó quien incluso hizo el señalamiento de lo ocurrido, pero se le explicaron los hechos.

Luis Rivera aseguró que existe un folio sobre la infracción levantada en el que consta que la licencia de conducir se quedó como garantía, no obstante, dijo desconocer si ya se realizó el pago de la multa.

AC