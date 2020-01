Se debió esperar al INAH, pero el trabajo ya está hecho: Valdés Fonseca

María Espino

Guanajuato.- Para la modificación que se realizó al interior del edifico de Presidencia municipal en la capital se invirtieron aproximadamente 390 mil pesos, dinero que la administración ya tenía presupuestado para costear acciones de mantenimiento.

Así lo informó el Tesorero municipal, Juan Antonio Valdés Fonseca, mismo que dijo considerar que la intervención no ocasionó daños mayores y que el muro al que se hace referencia en donde habilitaron una puerta no es del todo histórico.

Y aunque Fonseca reconoció que al ser un inmueble catalogado debieron esperar la autorización del INAH, manifestó que el trabajo ya está hecho y que “seguramente de manera verbal se hizo algún proceso, algún trato”, sin embargo reveló que hasta donde le fue informado apenas este jueves el tema paso a revisión al instituto, cuando a la obra solo le restan algunos detalles por concluir.

Cuestionado sobre si el municipio se saltó al INAH, Fonseca dijo no saber si esto ocurrió de tal manera y de lo que tiene certeza es que se hizo un trabajo que estuvo a cargo de un particular.

Además apuntó que la autorización del INAH la debió hacer el municipio e integrar un expediente atravesó de un trabajo coordinado entre varias áreas como Desarrollo Urbano, ordenamiento territorial y Adquisiciones contrató la obra.

“Los permisos están en observación con el INAH, el día de hoy (jueves) tengo entendido que se integró el expediente para poder dar consideración (…) no se está dañando el muro, se está haciendo una intervención adicional, ese muro no es un muro totalmente histórico ya estaba intervenido, que quiere decir que en algún momento alguien hizo también una intervención. No se daña la estructura, simple y sencillamente se habilita un vano para dar acceso”.

