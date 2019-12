Se coronan los Alebrijes en el Ascenso MX

Los de Oaxaca ganan su segundo título del torneo, obteniendo medio boleto para subir al máximo circuito del futbol mexicano en Primera División

Redacción

Ciudad de México.- Con el trofeo alzado por un entramado de manos, los Alebrijes se refrendan como una de las entidades más sólidas del Ascenso MX, al proclamarse campeones del Apertura 2019, una gesta que repiten por segunda vez.

El título, logrado ante su gente en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, fue producto de un semestre que culminaron como líderes y del triunfo en la serie final sobre el Zacatepec (5-3 global).

Motivados por el triunfo en el estadio Agustín ‘Coruco’ Díaz (1-3), del pasado viernes, los oaxaqueños volvieron a ser protagonistas. A los 12 minutos, Leandro Rodríguez sacudió las redes de la visita, con un remate de cabeza.

Pero los cañeros, pese al 4-1 global en contra, no bajaron los brazos y tomaron la responsabilidad que significa disputar una final. A los 23’, por obra de Rodrigo Prieto, lo igualarían, mientras que Miguel Basulto, a los 66’, se encargó de romper la paridad.

Un gol separaba al Zacatepec de alargar la serie, más la ambición de la localía acabó con esas aspiraciones. A los 76’, los Alebrijes firmaron el 2-2 de la noche, gracias a un cabezazo que Arturo Ledezma hizo rebotar en el travesaño, para aumentar el dramatismo de un equipo intratable.

“Me la creo, porque me considero ganador, que siempre va por todo. No sólo el descenso que sufrí (con el Tampico Madero), ha sido un año complicado, pero así son las vueltas de la vida. Vamos por el bicampeonato, no hay que pensar en otra cosa, hay que redoblar esfuerzos, para el otro año”, resaltó Ledezma sobre la cancha, la cual, fue invadida por algunos fanáticos durante la celebración, aunque sin mayores consecuencias.

Así, la alegría y la ilusión regresaron a Oaxaca. Se saben cerca al máximo circuito, a reserva de lo que dispongan las autoridades ante la nueva certificación que otorgue el derecho de ascender.

Comentarios

Comentarios