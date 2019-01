Se contradicen transportistas y gobierno en motivos que causaron accidente de camión

León.- A más de una semana de la volcadura del autobús que operaba la ruta R-84 y que dejó como saldo a 10 personas fallecidas en la Colonia Paseos de la Cima Plus, aún no se conocen las verdaderas causas que originó dicho accidente.

Así lo expresó Daniel Villaseñor, presidente de los Transportistas coordinados de León a los medios de comunicación, pese al supuesto de las autoridades municipales de que este accidente se dio por ir en exceso de velocidad.

Hasta el momento, explicó el transportista, las autoridades periciales continúan investigando las causas del accidente.

Daniel Villaseñor garantizó que viajar en el Sistema de Transporte Público es seguro, y que al atroz accidente fue un caso extraordinario; el transportista incluso presumió que desde el 2003 a la fecha, los índices de siniestralidad se redujeron en un 68 por ciento.

Defendió la trayectoria del operador de la unidad siniestrada, mismas que estaba se encontraba en óptimas condiciones, y subrayó que este conductor había descansado dos horas 20 minutos antes de abordas su ruta.

“Estamos siendo muy cautelosos con el tema de los dictámenes, hasta no tenerlos no podremos omitir una opinión, lo demás es inferir cosas. En el caso del operador está ya dictaminado que no tenía problemas de alcohol, ni de drogas, se le hizo un antidoping y necropsia de Ley, y lo que estamos esperando es el dictamen mecánico que está haciendo la propia Procuraduría, será esta semana (…) yo también puedo inferir que el exceso de velocidad tuvo que ver, pero nos vamos a reservar hasta el dictamen pericial”, declaró.

El transportista, también argumentó que no se conoce en concreto la cifra de cuantas personas viajaban en la unidad, pese a que se dijo en un principio que eran 68. Dijo que en la “caja negra” de la unidad aún está siendo revisada por la procuraduría y que en esta se tiene el conteo de las personas que abordaron la unidad.

En cuanto al apoyo que hay para los afectados, Daniel Villaseñor garantizó que la empresa se hará responsable del total de los gastos funerarios, así como para los usuarios lesionados y sus familiares que están en los distintos nosocomios hasta el total del restablecimiento de su salud.