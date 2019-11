Se compromete Prieto a no faltar más a las sesiones del pleno

Ernesto Prieto afirmó que la productividad no se da solo asistiendo a una sesión del pleno sino generando productos legislativos en beneficio de la ciudadanía

Lulú Vázquez

Guanajuato.- El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo aseguró que si no es el primero, es uno de los legisladores más productivos del Congreso del Estado y se comprometió a que no seguirá faltando a las sesiones del pleno y de las comisiones.

Lo anterior luego de que se publicó que en lo que va de la presente legislatura, Ernesto Prieto ha acumulado 28 faltas y que en el presente periodo que inició el 25 de septiembre ha faltado en 4 ocasiones a las 7 sesión del pleno que se han desarrollado.

Entrevistado sobre el tema, el legislador de Morena manifestó que “su servidor ha faltado en este segundo año del primer periodo, he faltado 4 veces a sesiones de pleno están plenamente justificadas, una fue por cuestiones de salud y otras de tipo personal, el afán que yo tengo es de no volver a faltar, reconozco que no es correcto que no asista a las sesiones, pero también quiero dejar la reflexión de ustedes en qué consiste la productividad y llevar a cabo una labor legislativa plena”.

Afirmó que la productividad no se da solo asistiendo a una sesión del pleno sino generando productos legislativos en beneficio de la ciudadanía.

Prieto refirió que en total ha presentado 18 iniciativas, 13 puntos de acuerdo y 28 posicionamientos.

“Pocos diputados locales en el estado de Guanajuato podrían jactarse o presumir que han presentado más iniciativas, más exhortos o posicionamientos en tribuna que un servidor”, expresó

