Se compromete DS a pagar beca a Liliana Ibañez si se la quita la federación

Luz Zárate

Celaya.- Luego de las críticas que hicieron diputados federales a la nadadora celayense Liliana Ibañez López, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se comprometió a que el Gobierno del Estado le pagará el 100% de su beca si es que la federación se niega a apoyarla.

El compromiso de Diego Sinhue fue apoyar a la medallista olímpica en sus gastos de traslado, hospedaje y alimentación para que la atleta viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque primero exigirá que el Gobierno Federal le mantenga su beca.

“Me parece increíble que deportistas con resultados probados, medallistas, se les esté cuestionando el apoyo, me parece increíble que lo esté haciendo la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, entonces lo que yo señalé y aquí lo digo públicamente en respaldo a Liliana, pero hoy lo hago de manera enfática, si la federación dada esta nueva política deciden no apoyar a deportistas de élite como Liliana Ibáñez nosotros la vamos a apoyar con recursos del estado, porque Liliana se merece participar en Tokio por qué es una mujer que ha hecho bien las cosas”, afirmó durante un evento realizado en Celaya.

Ibañez López fue reconocida el año pasado como la máxima ganadora de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Además de que es la nadadora más rápida de México y rompió sus propias marcas.

Pero a pesar de sus logros, Liliana Ibáñez fue criticada por los diputados Miguel Alonso Riggs y Ernesto D’Alessio, por el incremento a su beca deportiva que paso de 18 mil a 30 mil pesos; los legisladores habrían subido al podio para exponer su desacuerdo con el monto asignado a la deportista, considerándolo injusto cuando otros deportistas reciben solo alrededor de 2 mil pesos mensuales.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuestionó las críticas de los diputados y reviró que el recurso es de los ciudadanos y no de un grupo político, al considerar que la nadadora tiene los méritos suficientes que la avalan y que la hacen merecedora del apoyo deportivo.

“No entiendo porque los diputados cuestionan y condicionan las becas y apoyos deportivos a los atletas de alto rendimiento, porque no es su dinero, es de los mexicanos y es para deportistas que ponen en alto a México, como es el caso de Liliana Ibáñez”, señaló el gobernador.

El gobernador comentó que actualmente Liliana se encuentra con una lesión pero aseguró que estará lista para acudir a las olimpiadas de Tokio 2020

“El recurso no es de la federación sino de los mexicanos y es injusto que no se apoya a los deportistas de élite, si el gobierno Federal no le quiere dar el apoyo nosotros se lo vamos a dar, pero primero vamos a exigir que le den el apoyo porque por méritos propios Liliana tiene que ser apoyada, porque ese recurso no es de la federación, no es del gobierno de la 4T, ni de los diputados, es de los mexicanos y los mexicanos exigimos que apoyen a nuestros deportistas llámense como se llamen y aquellos que están dando resultados”, afirmó Sinhue Rodríguez Vallejo.

A través de Twitter, Liliana respondió a las declaraciones de Riggs donde mencionó sus 15 años de trayectoria como atleta de alto rendimiento, además de romper 6 veces el récord mexicano en los 50 y 100 metros libres en Singapur.

