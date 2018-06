Se compromete Ángel Zamora a mejorar condiciones

El candidato a la diputación del PRI se comprometió a trabajar arduamente para la creación de medidas que atiendan las necesidades de los ciudadanos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante alrededor de 200 habitantes de la comunidad de San José de Llanos y comunidades aledañas, el candidato del PRI a diputado federal Ángel Zamora ofreció tres compromisos para el desarrollo de los poblados rurales: clínicas dignas, la creación de un Código Penal Único para que a través de la Legitima Defensa las familias puedan defender su patrimonio y a lograr bajar recursos para la pavimentación de los caminos.

Aseguró que se sacará del olvido a las comunidades que han sido abandonadas por el gobierno del estado y que trabajará incansablemente para que sus pobladores mejoren su calidad de vida.

Antes escuchó las necesidades de los pobladores de San José de Llanos quienes le manifestaron que la mitad de la comunidad no tiene agua potable y esto se ha venido arrastrando desde hace 6 años, además que requieren espacios deportivos y de esparcimiento y lo principal que es la pavimentación de las calles.

“Tenemos un tanque elevado, pero no a todos nos llega agua, requerimos pavimentación ya no nos queremos enlodar y no tenemos áreas para juegos, hay un campo de futbol, pero tienen dueño y ya quiere sembrar su cosecha”.

Al respecto Ángel Zamora afirmó que buscará gestionar todos los recursos necesario para pavimentar los caminos y que los trabajos se hagan con mano de obra local para de esta forma generar mayores ingresos, “me comprometo a trabajar todos los días para traer recursos a los caminos rurales de todo el distrito, que el recurso se ejerza con plenitud y transparencia y que cuando los caminos rurales se modifiquen se haga con mano de obra local, que le demos trabajo a la gente de las comunidades, que ese dinero se quede aquí porque hace falta ese recurso”.

Por otra parte, señaló que es vergonzoso el sistema de salud que existe en las comunidades rurales, por lo que se tiene que enfrentar y reclamar una atención que se merece la ciudadanía.

Y manifestó que otro flagelo es la inseguridad por lo que insistió en la necesidad de crear un Código Penal Único “para que puedan defender su hogar con todas las de la ley, que la figura de la legitima defensa proteja al dueño de la casa y que se puedan defender y defender a su familia sin que les tiemble la mano”.

Ángel Zamora afirmó que se encuentra a la cabeza en las encuestas y que ganará las elecciones el próximo 1 de julio, “y vengo con mucha humildad para decirles que cuando arrancamos esta campaña, no nos daban la posibilidad de triunfar y ahora estamos arriba en las encuetas, el próximo 1 de julio, salgan a entregarnos ese voto de confianza”.

