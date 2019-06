Se compromete AMLO con sector empresarial

Firman un acuerdo de inversión que para este año suman 32 mil mdd

Notimex

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal estará a la altura de las circunstancias con los empresarios del país, por lo que será un facilitador de inversiones y garante de que se respeten las leyes y no se permita la impunidad.

Durante la firma del Acuerdo entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial para promover la Inversión y el Desarrollo incluyente, el Ejecutivo enfatizó que “hoy es un gran día”, pues el compromiso para invertir en México significa garantizar no sólo el bienestar, sino la paz y tranquilidad del país, por lo que será posible el crecimiento proyectado para el país de 4%.

El mandatario destacó el apoyo del empresariado mexicano en las negociaciones con Estados Unidos ante el amago del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos.

En la sede del Club de Industriales, indicó que en la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) –mujeres y hombres de negocios que representan 60 importantes empresas en el país-, se hizo el compromiso de invertir este año unos 32 mil millones de dólares, y que en los próximos dos años sean 35 mil millones de dólares.

Sin duda, anotó, es una cantidad importante, dado que se trata de una inversión que generará empleos e impulsará el crecimiento económico. En este marco, el mandatario resaltó el compromiso de su gobierno de que las inversiones que se ofrecen se realicen y se venzan los obstáculos, aún dentro de sus diversas responsabilidades, como resolver el problema de la inseguridad y de que la ayuda social llegue a la gente más humilde.

‘Memo’ contra influyentismo

El presidente dio a conocer el memorándum contra el influyentismo, la corrupción, nepotismo, el amiguismo y “de las lacras de la política del antiguo régimen”. Por medio del oficio número Presidencia-016/06/13/19, el mandatario llamó a todos: secretarios, directores de empresas o paraestatales y a los servidores públicos en general a no permitir la corrupción y ninguno de esos males en su administración. “Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir con el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”, dijo. Advirtió que los servidores públicos no tienen la obligación de escuchar ni propuestas indecorosas y en el caso de sus familiares, ni siquiera recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono.

RC