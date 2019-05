Se colapsa una casa de fraccionamiento

Vecinos de sección de ‘El Rehilete’ han denunciado mal estado de viviendas; aseguran que ya pusieron demanda, pero no han tenido respuesta

Cecilia Cornejo

Villagrán.- Habitantes de la sección ‘Vivir’ del Fraccionamiento ‘El Rehilete’ viven temerosos a cada segundo pues no saben en qué momento se vayan a caer sus hogares debido a las grietas que hay en todas las casas, incluso una de ellas colapsó la noche del pasado viernes.

No puedo irme de aquí porque no tengo a donde más mudarme, y a cada segundo vivimos con miedo que en cualquier momento mi casa se pueda caer. Las autoridades de Infonavit y Profeco pese a que saben de este problema no hacen nada, ya metimos una demanda grupal desde hace tiempo y hasta la fecha no tenemos solución”. Gabriela López, Vecina afectada.

Desde hace cinco años cuando Infonavit les hizo la entrega de estas casas, a los pocos meses comenzaron a ‘brotar’ algunas “pequeñas’ grietas, mismas que fueron creciendo a lo largo del tiempo.

La casa ubicada en calle Sendero de la Abeja, se colapsó, situación que atemorizó a los vecinos, pues relatan sucedió al filo de las 23:30 horas del viernes cuando la gente transitaba cerca.

“Antes no pasó una desgracia, aunque ante ese temor estamos porque este problema ha crecido en las banquetas, la calle y las casas; en cualquier momento se pueden abrir”, aseguró la vecina Laura Zavala.

Asimismo relató que desde hace 5 años habían entregado las casas; y la constructora aún levantaría más pero está acción nunca se llevó a cabo. Ante esta situación los afectados, se han acercado con la institución financiera de viviendas quienes al principio les dijeron que les “congelarían” sus pagos hasta que no se arreglara el problema, con la condición que no hicieran público el tema; acuerdo que nunca cumplieron las autoridades de Infonavit.

Es por ello que los vecinos de ‘Vivir’ piden a las autoridades competentes que les ayuden pues ya no es vida estar así pues ya no duermen por el miedo de que se caigan las viviendas, pues coinciden que en la noche se escuchan como “truenan” las grietas las cuales crecen y crecen.

Toma y daca

Correo publicó que la sección ‘Vivir’, de ‘El Rehilete’ que es la única que presenta daños estructurales, fue construida por la empresa Viviendas del Bajío, en un terreno urbanizado por la empresa UBSA (Urbanizadora del Bajío SA de CV), donde se construyeron 310 casas bajo la modalidad de casas dúplex, habitadas casi en su totalidad.

El desarrollo cuenta con áreas comunes y avenidas en mal estado que fueron construidas en el 2012 en que inició el reparto de las viviendas, las cuales presentaron fallas estructurales a los pocos meses de ser ocupadas por las familias.

Las casas oscilan entre 330 y 360 mil pesos en su valor inicial, con una garantía de cinco años, por tal motivo los habitantes exigen la reposición total de vivienda. Los vecinos revelaron que UBSA aseguró que la constructora edificó con materiales de mala calidad, mientras que la constructora les argumentó que la urbanización y el terreno son el origen de las fallas.

*EZM