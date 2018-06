Se cierra la contienda por el Distrito 4

A menos de una semana de los comicios, el candidato del tricolor pelea palmo a palmo al exgobernador panista las preferencias para la diputación en la zona que abarca Guanajuato, San Felipe, Ocampo y San Diego de la Unión

#CorreoData / TAG

Guanajuato.- La disputa por el Distrito 4 federal luce cada día más cerrada debido al crecimiento del candidato priista Ángel Zamora González, quien a menos de una semana de efectuarse la jornada electoral se ubica a sólo seis puntos del abanderado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

Hay aún 21.3% de indecisos Para la elección de diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks tendría una ventaja de seis puntos en preferencias brutas sobre Ángel Zamora, quien es seguido de cerca por la candidata de Morena.

Así se desprende del más reciente estudio que elaboró la casa encuestadora TAG-Research, que coloca a Ángel Zamora con 25.3% de las preferencias, contra 31.3% del exgobernador de Guanajuato; y más de nueve puntos arriba de la aspirante de la coalición Morena-PT-PES, Angélica Olguín Carrillo, que apenas alcanza el 16.2%.

No obstante, el análisis advierte que aún existe un universo de indecisos del 21.3%, lo que abre la posibilidad de que se reduzca aún más la distancia entre los contendientes.

De acuerdo a los resultados del estudio, un 29% de los entrevistados reconoció que aún podría cambiar su intención de voto a diputado federal, pues se encuentra analizando el alcance de sus propuestas y proyecto legislativo.

Es importante destacar que entre el electorado del Distrito 4 existe una mayor preferencia por los candidatos del PAN en el caso de la Presidencia de la República y la gubernatura, en comparación con los que compiten por la diputación.

Por ejemplo, en la contienda por la Presidencia, el candidato Ricardo Anaya Cortés tiene una ventaja de más de once puntos, pues suma el 42.1% de la intención de voto, contra 30.8% de entrevistados que dijeron que votarán por Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de la gubernatura la diferencia es mucho mayor: el candidato del PAN, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo mantiene una cómoda ventaja de 29.9 puntos, al ubicarse con 51.8% de las preferencias, contra 21.9% del abanderado de la coalición Morena-PT-PES, Ricardo Sheffield Padilla.

¿Qué municipios abarca el Distrito 4? A partir de la nueva redistritación para el estado de Guanajuato, el Distrito 4 mantuvo su cabecera en Guanajuato capital, en incluye los municipios de Ocampo, San Diego de la Unión y San Felipe.