Se calientan los ánimo es sesión de Ayuntamiento

Los ánimos entre el alcalde priista, José Alberto Vargas Franco y el regidor panista, José González Ojeda subieron de tono por una diferencia durante la sesión

Luis Telles

Jaral del Progreso.- En sesión de Ayuntamiento se calentaron los ánimos entre el alcalde priista, José Alberto Vargas Franco y el regidor panista, José González Ojeda y, hasta se retaron para solventar sus diferencias.

“Qué pasa con el nuevo panteón municipal, compromiso no cumplido”, cuestionó el regidor al alcalde, quien de inmediato contestó que él si cumple lo que dice, porque tiene los pantalones bien puestos, “y tú no y tú función aquí, no es venir a cuestionar los que dije en campaña”, reiteró el primer edil.

Así estuvo en round

Regidor: Fue compromiso con la ciudadanía, presidente. Presidente: si yo te reclamará lo que tú dijiste en campaña, yo hoy te tendría que reclamar muchas cosas que hablaste y que no has tenido los pantalones para decírmelo en persona. Regidor: Los tengo bien puestos. Presidente: Pues no creo, porque no me lo has podido sostener. Regidor: Los tengo bien puestos. Presidente: No creo que los tengas y segunda, dijiste cosas completamente falsas dentro de la campaña y no es razón alguna para yo venir a exponer ese tema contigo, sin embargo, seguramente si lo cumpliré porque yo sí los tengo bien puestos. Regidor: Fue un compromiso, que tú, candidato del PRI y nuestra candidata del PAN, señalamos. Presidente: Pero ese es problema tuyo. Regidor: Ese no es problema mío, es problema de incumplimiento. Presidente: No tengo incumplimiento, porque no he terminado mi gestión, para empezar. Regidor: Está bueno, seguiremos esperando. Presidente: Tu trabajo, es un trabajo muy diferente y mucho más importante que estar al pendiente de lo que dicen los candidatos, creo que tenemos una responsabilidad grande con la ciudadanía, mucho más importante que tú, estés viniendo a hablarme de lo que dije o no dije en campaña, creo que tu labor es mucho más importante. A la hora que quiera yo te atiendo personalmente y ojalá, que si ya estamos en ese tema, me sostuvieras lo que dijiste en campaña, porque si estamos hablando de campaña, yo te invito a que me sostengas lo que dijiste en campaña, entonces ahí si nos podemos ver cuándo tú gustes, té parece.

Finalmente el alcalde, explicó que, el terreno que acompaña al panteón municipal, en la parte trasera, está el litigio y no hay posibilidad alguna de adquirirlo, ni en comodato, donación, por el momento, porque hace algunos ayeres, año 2000, se adquirió dicho predio y se pagaron 5 millones de pesos, pero se hizo a quién no era dueño, quien fallece y después no hubo posibilidad de recuperar el dinero, “pero yo si cumplo lo que digo”.

