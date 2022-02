Redacción

Reino Unido.- El futbolista, Cristiano Ronaldo, se convirtió en el blanco de críticas por escupirle a uno Anthony Elanga, joven de 19 años que recién suma sus primeros minutos en la Premier League.

Un video muestra cómo el jugador del Manchester United , lanza saliva a uno de sus compañeros, el cual ha sido compartido a través de las redes sociales, lo que como era de esperarse, provocó el descontento de los aficionados.

El momento, según parece, fue al término del partido, donde el Manchester United empató a 1 gol con el Southampton. Cristiano Ronaldo va caminando por el campo, se nota que sí ve a Elanga, luego giró rápido, escupió y siguió su camino.

Ver nota: Video: con golazo de chilena, Puebla rescata empate ante Atlas

Bro😭😭 Did Cristiano Ronaldo just spit on Elanga? pic.twitter.com/4bDvcwgCu0