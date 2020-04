Se busca despertar empatía de sector turístico con personas discapacitadas

Redacción

León.- De acuerdo al protocolo de inspección a empresas durante la contingencia sanitaria por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en caso de que una empresa con actividad no esencial reciba la visita de un inspector, ésta deberá acreditar mediante contratos, facturas, pedidos u órdenes de compra, que sigue operando debido a que está surtiendo a otra empresa con actividad esencial. En tal caso el inspector deberá asentar la justificación en el acta y permitir el funcionamiento de la empresa.

Así lo informó la delegada de la STPS en Guanajuato, Claudia Molina, en una reunión sostenida con los presidentes de los Consejos Coordinadores Empresariales del estado, en donde puntualizó que en promedio, la delegación a su cargo realiza 10 inspecciones por día a empresas guanajuatenses para asegurar el respeto al paro de actividades empresariales con actividades no esenciales.

“En caso de que la empresa no logre acreditar que es proveedor de una empresa con actividad esencial, el inspector procederá a levantar el acta notificando la suspensión de actividades de inmediato, salvo en los casos que requieran de un proceso riguroso para el cierre de actividades, como el contar con hornos, calderas, etc.”, explicó luego de la reunión, José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del CCE León.

Cabe señalar que una vez que el inspector inicie la inspección y se abra el acta de visita, la misma no podrá ser interrumpida y deberá finalizarse inmediatamente. No obstante, ya decretada la suspensión de actividades en los casos que así aplique, la empresa podrá solicitar que personal clave siga asistiendo a las instalaciones para actividades de mantenimiento, administración, seguridad, etc.

Piden sancionar a empresas aprovechadas

Por otro lado, los líderes empresariales pidieron a la delegada que se inicien acciones en aquellas empresas que siendo esenciales están comercializando productos que no son esenciales, principalmente las grandes tiendas de autoservicio, las cuales, con el pretexto de la venta de alimentos, abusan y permiten también la venta de artículos no esenciales como ropa, juguetes, artículos deportivos y de playa, etc, lo que representa una competencia desleal para el comercio formal de los municipios.

La delegada de la STPS comentó que Guanajuato es de los estados más cumplidos en cuanto al respeto al paro de actividades con giros no esenciales, sin embargo, la dependencia a su cargo continuará realizando las inspecciones correspondientes.

En la reunión virtual también estuvieron Jesús Torres Ramos, presidente CCE Celaya; Rafael Lamadrid Berrueta, presidente CCE Irapuato; Raymundo Gómez, presidente CCE Salamanca; Roberto Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE de León; Juan Yudiko, presidente de Coparmex Celaya y Marco Rodríguez, subsecretario del Trabajo del Estado de Guanajuato.

