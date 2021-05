Se brincan a la Corte: la 4T se lanza vs. Cabeza de Vaca

En contra del fallo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucional el fuero que el Congreso local le mantuvo al gobernador de Tamaulipas, un juez federal, Iván Aarón Zeferín Hernández, otorgó ayer una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República, en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. El mismo juez que hace unos días había rechazado la misma orden, ayer decidió otorgarla, con lo que el juzgador y la propia Fiscalía federal ignoran e invalidan los argumentos de constitucionalidad que emitió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al desechar la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, y asegurar que el mandatario aún conservaba fuero y no podía ser detenido hasta que concluya su encargo porque así lo decidió, por facultad del artículo 111 de la Constitución, el Congreso local.

Hasta anoche la noticia de la orden de aprehensión girada por el juez federal ubicado en el Centro Penitenciario Federal de Almoloya de Juárez, no había sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General de la República, por lo cual en Tamaulipas el gobierno estatal y el Congreso local guardaban silencio y no habían fijado una posición en espera de que se oficializara la información. En contraparte, funcionarios del gabinete federal, como Santiago Nieto, titular de la UIF validaban la orden de aprehensión al emitir un “congelamiento de cuentas” en contra de Francisco García Cabeza de Vaca y de otras 12 personas y 22 empresas, todas ellas de familiares, hermanos, esposa, cuñado y suegro del gobernador de Tamaulipas.

Y mientras en el gobierno federal daban por válida la orden de aprehensión del juez Zeferín Hernández y sostenían que no había violación constitucional alguna ni desconocimiento de la Corte, bajo el argumento de que “los argumentos del ministro Juan Luis González Alcántara no tienen ningún efecto jurídico ni constitucional y no son obligatorios para nadie”, el grupo de senadores del PAN, junto con el Comité Estatal de ese partido de Tamaulipas, denunciaron en comunicados y redes sociales que al emitir una orden de aprehensión en contra de un gobernador que aún tenía fuero constitucional, no sólo se desconoce el fallo del ministro González Alcántara, sino que “se produce un rompimiento del orden constitucional y se pone en riesgo el Pacto Federal” en la República.

En contraparte, del lado de Morena había casi una celebración de la decisión que tomó el juez a contracorriente de la opinión de un ministro de la Corte. Mario Delgado celebró la orden de detención y dijo que “ahora toca a la FGR hacer su trabajo con transparencia e imparcialidad para que no haya impunidad”.

Anoche en Ciudad Victoria, periodistas locales aseguraban que el mandatario estatal ya se había fugado y que habría cruzado la frontera con Estados Unidos. La “Alerta Migratoria” que ordenó emitir la secretaria Sánchez Cordero, debió llegar tarde porque anoche mismo Ricardo Monreal afirmaba en Twitter que Cabeza de Vaca “podría estar ya fuera del país y declararse perseguido político”. Si Cabeza de Vaca logró cruzar la frontera antes de que se emitiera la orden de aprehensión, seguro pudo hacerlo por su pasaporte de Estados Unidos y en su condición de binacional. Así que ahora veremos si, mientras los jueces le tiran a los ministros y en Tamaulipas hablan de rompimiento constitucional y del Pacto Federal, ahora el fiscal Gertz Manero es capaz de ubicar y detener al “prófugo de la justicia” Francisco García Cabeza de Vaca.

Hoy en medio de este espinoso asunto y de saber si de plano el presidente López Obrador y su 4T ya decidieron brincarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer su propia interpretación de la Constitución por encima de los ministros, nos surgen dos preguntas: la primera, ¿será que piden la detención y extradición al gobierno de Joe Biden? Y la segunda, ¿qué van a hacer los poderes estatales en Tamaulipas y cómo reaccionarán otros gobernadores de la Alianza Federalista que apoyaron a Cabeza de Vaca?… Los dados mandan Escalera doble. Subida total.