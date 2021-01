Nancy Venegas

Irapuato.- Tras revelar irregularidades en el proceso interno para las candidaturas panistas, Liz Amparo Zaragoza Lara, aspirante a la candidatura de la diputación por el Distrito Local XI, se autoproclamo como la vocera de los militares inconformes. Señaló que de ser necesario, reportará las anomalías antes instancias externas.

“Soy una panista que creo que Acción Nacional, es más que una reunión de unos cuantos que reparten. Se necesita de fuerza, convicción y mucho valor para desafiar un sistema. Las cosas no siempre me han resultado fáciles, la mayoría de las veces he tenido que luchar contra corriente, consciente que un verdadero panista es libre y quiero ser la voz de todos los panistas inconformes”, compartió en redes sociales, Liz Amparo Zaragoza Lara.

Recordó que Eduardo López Mares, secretario general del Comité Estatal de Acción Nacional, le comentó que las cosas ya estaban ‘arregladas’, cuando se acercó a él para expresarle su interés por buscar la candidatura.

“Hay mucha falta de transparencia y eso no es del Partido Acción Nacional, he recibido llamadas, mensajes de compañeros inconformes por todo lo que está pasando porque estas designaciones no son nada transparentes será designación y esto está muy alejado de Acción Nacional, se debe tomar en cuenta la decisión y voluntad de los y las panistas. Llegado el momento desde luego valoraré si estas denuncias las presento en las instancias correspondientes”, dijo Zaragoza Lara en entrevista para correo.

