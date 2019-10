Se ausentan al entrenamiento

Por orden del cuerpo técnico y luego de la fallida protesta, el Veracruz no acudió esta mañana al estadio Luis de la Fuente, tampoco trabajó la Sub 15, Sub 17 y Sub 20

Redacción

Ciudad de México.- Luego de la fallida protesta del viernes, el equipo Veracruz no entrenó hoy. Pese a que en el cronograma del club estaba programado que se trabajaría a las 8:00 horas en el estadio Luis de la Fuente, los jugadores, por orden del cuerpo técnico, no se presentaron.

Tampoco trabajó la Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Los reportes hablan de que el cuadro femenil entrenó a las 7:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento.

Será hasta el lunes cuando el equipo regrese al trabajo y se realice la reunión con Fidel Kuri, dueño del equipo, quien desmintió en entrevista con los medios de comunicación después de la conferencia dada por los jugadores, todos los dichos de éstos, amenazando con sanciones por no haber jugado los primeros minutos.

Mientras tanto, los futbolistas prepararán sus documentos para presentarlos a los representantes de la Comisión de Controversias que llegarán al puerto el lunes, para saber qué tanto del dinero que hay en el fondo abierto por la Federación Mexicana de Fútbol pueden recibir.

*Con información de El Universal

