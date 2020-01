Se atenderán a miembros de la UCD cuando presenten la solicitud: Ortiz

Respecto al grupo de choque, Ortiz manifestó que dichos comerciantes de ese grupo, fueron por su propio pie y que en ese sentido nadie del Ayuntamiento está involucrado

Anna Maciel

Irapuato.- El Alcalde del municipio Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que se atenderá a los miembros de la Unión Campesina Democrática (UCD), hasta que estos presenten como es debida la solicitud, indicando que para verlo no se necesitan hacer plantones y menos faltándole al respeto al edificio de gobierno.

“Para ver al Alcalde no se necesitan hacer plantones ni nada de eso, además de una persona que no es del municipio, que no trae asuntos de manera directa con nosotros, entendemos que es una cuestión política, así lo entendemos, pero lo del dichoso plantón para nosotros no es la forma correcta y mucho menos faltándole al respeto a este edificio, pegándole cartulinas”, indicó.

Y aunque los miembros de la UCD manifestaron que la mañana de este viernes, un presunto grupo de choque enviado por el municipio estaba agrediendo e intimidándolos para retirarlos de ahí, Ortiz Gutiérrez manifestó que dichos comerciantes de ese grupo, fueron por su propio pie y que en ese sentido nadie del Ayuntamiento está involucrado.

“No, nosotros no mandamos grupos de choque, como las veces pasadas las comerciantes se acercaron y como la vez anterior, cualquier cuestión en el Centro Histórico nos afecta, al comercio popular, la verdad ellos no están dispuestos tampoco a que se den este tipo de cosas en el centro porque los afectados son ellos”, dijo.

Concluyó diciendo que, aunque estas personas que se están manifestando no sean de Irapuato se les dará una cita de acuerdo a su agenda, siempre y cuando presenten una solicitud “formal”.

SZ

Te podría interesar:

Comentarios

Comentarios