Se hace viral video en donde turistas se arrojan de cascada y desaparecen

Redacción

Estados Unidos. – Un video grabado en Maryland se hizo viral y causó bastante controversia, pues muestra el momento en que un gran oso se acercó a unos excursionistas que comían en el área y ellos hasta compartieron su alimento.

Esto tuvo lugar en las cabañas de un parque natural y fue compartido en TikTok por Kaitlyn Nesbit, una joven.

Ella dijo que su grupo está acostumbrado a la naturaleza por lo que decidieron no hacer movimientos bruscos y finalmente le prepararon un emparedado de crema de maní para tomarse una selfie. Después la osa se marchó sin más.

Aunque las autoridades criticaron esta acción pues mencionan el cómo no se debe alimentar a la vida silvestre: “Ver osos puede ser muy divertido. Sin embargo, tener un oso en el campamento puede generar problemas que persistirán mucho después de que te hayas ido a casa. Si un problema se agrava, su seguridad y la del oso pueden verse comprometidas”.

Dicen que después los osos pueden, con un solo movimiento, herir de gravedad a un humano, lo que causaría que tuvieran que sacrificarlo.

Por ello es mejor ahuyentar al animal con sonidos fuertes.

Nothing to see here, just having a casual picnic @stooloutdoors (via ig:am_mrs.nesbit) pic.twitter.com/oAZF7lXZ4y

— Barstool Sports (@barstoolsports) August 11, 2020