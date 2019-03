Se arma la pelea en el Congreso por la seguridad en Salamanca

La mayoría de los diputados rechazaron la propuesta de Magdalena Rosales para exhortar al gobernador que atienda el llamado de la Presidenta Municipal de Salamanca, aluden al convenio Mando Único

Catalina Reyes

Guanajuato.- La mayoría de los diputados del Congreso local (PAN, PRI, MC, PT) rechazaron que se sometiera a votación hoy mismo la propuesta de la diputada Magdalena Rosales Cruz, de Morena, para exhortar al gobernador para que, con base en el convenio de coordinación en materia de seguridad pública, atienda el llamado de la Presidenta Municipal de Salamanca, para analizar la problemática de seguridad pública y establecer así un sistema de coordinación para incrementar la eficacia de las estrategias y acciones tendientes a alcanza la seguridad en dicho municipio.

Los diputados Ernesto Prieto, de Morena, y la propia proponente, insistieron en que los panistas les querían “mandar a la congeladora” su propuesta.

El punto de discusión, que los enfrascó en una controversia verbal durante una hora, fue que los panistas insistieron en que el exhorto de “los morenos” está basado en el convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y el municipio de Salamanca del Mando Único, que venció el 31 de diciembre.

Además, consideraron que “los morenos” estaban politizando la inseguridad en Salamanca. “Es muy lamentable que con la sangre de la gente inocente pretendamos pintar bardas políticas de nuestros compañeros”, reprochó el diputado Armando Hernández Rangel, del PAN.

Al argumentar contra la “urgente y obvia resolución”, es decir, que se votara hoy mismo en la sesión el punto de acuerdo de Morena, el diputado panista Rolando Alcántar Rojas consideró que debía ser turnado a la Comisión de Seguridad Pública -que él preside- porque serían “palabras al viento”. Destacó que el convenio no se ha firmado porque la presidenta municipal no ha querido hacerlo.

“A quienes buscan dividir y polarizar, un llamado a la serenidad y que todos los niveles de gobierno nos veamos involucrados a trabajar en pro de la seguridad”, exhortó. Agregó que la realidad de la inseguridad no se acaba con puntos de acuerdo.

La diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, argumentó que Salamanca está a unos cuantos kilómetros del lugar de asiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, pues Salamanca es un municipio colindante de Villagrán.

“No se está pidiendo algo muy difícil de conseguir, sólo que haya comunicación urgente de autoridades de Gobierno del Estado, encabezadas por el gobernador, que al final de cuentas es el responsable de la seguridad en todo el estado, para que se sienten a diseñar estrategias.

“Yo no sé por qué se habla de partidizar y de estas cosas cuando hay riesgo en este municipio. Que se apruebe de urgente y obvia resolución, para que haya estrategias, si es mando único o no, simplemente que haya una comunicación urgente con el gobierno del estado, es lo único que se pide.

“No podemos estar de legaloides porque una parte del exhorto dice el convenio pero la otra dice una ley que está vigente”, demandó con vehemencia desde la tribuna.

Finalmente, el punto de acuerdo de Morena fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis.

Ernesto Prieto se lanza contra Marychuy Reveles

El enojo de los diputados de Morena llegó a tal punto, que cuando la diputada María de Jesús Reveles Conejo, del PT, argumentó por tercera ocasión contra la propuesta de Morena, que el coordinador de esta fracción, el diputado Ernesto Prieto Gallardo le espetó desde la tribuna:

“Tú fuiste candidata por la coalición (Morena-PT), no votaron por ti. Se lo he dicho a mucha gente. La gente no votó por personas o por ser carismáticos, la gente votó por un proyecto de nación. (…) La gente no votó por ti, sino por un convenio de coalición que te favoreció, no hay que ser malagradecidos”.

La aludida se defendió: “Respecto a que no votaron por mí, en la boleta decía María de Jesús Reveles Conejo y Marychuy Conejo, y fui la única que ganó mayoría relativa”.