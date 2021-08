¿Y los derechos humanos de los leoneses?

Jesús Oviedo señaló que, aunque es importante velar por los derechos humanos de los habitantes de los poblados de Jalisco, reprochó que no se esté haciendo lo mismo con los leoneses.

“Tristemente el diputado que me antecede no tiene información completa, y lamento la situación porque aparte de todo es un ciudadano de León, que debe ayudar a buscar la solución a este problema, habló de derechos humanos de las comunidades, por supuesto que hay que cuidar los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero no habló de los derechos humanos a los que tienen derechos los ciudadanos de León”.

Dijo que desde hace 30 años se ha venido dando una planeación en el tema, no obstante, lo que no existe dijo, es voluntad de las autoridades federales para resolver el problema, pues no se ha planteado una solución.

“Habla del presupuesto, yo le pediría que revisara el presupuesto federal para que, desde el presupuesto federal, nos ayuden a resolver un problema que los ciudadanos de León y del estado tenemos que pensar unidos, con eficacia y congruencia”.