Se apunta Hugo Estefanía; no descarta gubernatura

Presenta su Carta de Intención ante el Instituto Estatal Electoral

Cortazar.- El presidente municipal de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, hará llegar hoy su Carta Intención al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en busca de ser reelecto.

“En el estado el PAN no nos necesita para ganar y si me dijeran: vas en alianza, yo quisiera ir solo, yo garantizo que aquí (en Cortazar) gano solo” Hugo Estefanía Monroy

Comentó que el documento lo entregará junto con otros servidores públicos del PRD, tanto diputados como alcaldes y miembros de ayuntamientos.

Estefanía destacó que la carta intención es sólo parte de los trámites, pues también debe respetar las decisiones que tomen los directivos de su partido a nivel estatal, pues reconoce que no descarta aspirar a ser candidato a la gubernatura. Aseguró que aceptará si los liderazgos del sol azteca no le permiten buscar otro cargo de elección popular.

Descarta alianza con Acción Nacional

Hugo Estefanía se dijo en contra de la posible alianza con el Partido Acción Nacional, como parte del llamado Frente Amplio, que también integran PRD y Movimiento Ciudadano.

Señaló que en el ámbito estatal las condiciones son diferentes y dependerá de quiénes serán los candidatos para llegar a un acuerdo, que incluya la opinión de la militancia.

“Fui muy crítico y dije que no quería alianza con el PAN y no necesitamos al PAN para refrendar en Cortazar y en el estado es otro boleto, en el estado el PAN no nos necesita para ganar y si me dijeran: vas en alianza, yo quisiera ir solo”.

“Yo garantizo que aquí (en Cortazar) gano solo”, manifestó el presidente municipal perredista, muy confiado. Destacó sentirse preparado para enfrentarse en el estado a quienes le pongan enfrente, como el representante panista, Diego Sinhué Rodríguez.

Miembros del Cabildo lo intentarán

Finalmente, Hugo Estefanía Monroy reveló que todos los integrantes del Ayuntamiento que encabeza tienen intención de reelegirse y es muy posible que también entreguen esta semana su carta de intención a las autoridades correspondientes.