Se amparan acusados de corrupción

De 300 carpetas de investigación, se han sustanciado 90, pues se han detenido por amparos interpuestos por los involucrados; busca la Fiscalía Especial Anticorrupción investigar

Catalina reyes

Guanajuato.- De un total de más de 300 carpetas de investigación, la Fiscalía Especial Anticorrupción sustanció 90, que lamentablemente se han detenido por amparos interpuestos por los involucrados, informó su titular Marco Antonio Medina Torres a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Que nos dé para una recomendación no vinculante pero directamente al Supremo Tribunal y a los legisladores federales para que no favorezcan los amparos, porque no podemos estar llegando por cohecho o por peculado a la Fiscalía y se paren por esto y estén durmiendo el sueño de los justos”, afirmó en una entrevista.

La Fiscalía Especial Anticorrupción pertenece a la antes Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado. Su labor es investigar los delitos cometidos por los servidores públicos municipales y estatales.

En otro tema, ayer Román Méndez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se reunió con varios de sus homólogos de los estados de Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala y Oaxaca y con la diputada local Guadalupe Guerrero Moreno. Estaban invitados los diputados de la Comisión de Gobernación, pero no llegó ninguno.

El tema fue analizar la percepción de cada uno de ellos en sus estados sobre la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

“No puede haber ningún servidor público del CPC que esté ganando recurso público y que no esté dando resultados, porque tenemos presupuesto, que es bastante”, señaló.

*EZM