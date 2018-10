Se ampara Beatriz Tovar

Afirma en su demanda que los hechos que se le imputan no están acreditados pues en caso de que hubiera ocurrido, fueron en horario no laboral, afuera de las instalaciones del Instituto y no se trataba de una reunión de trabajo

Catalina Reyes

Guanajuato.- La consejera electoral del IEEG, Beatriz Tovar Guerrero, presentó una demanda de amparo contra la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa emitida el 29 de agosto, cuando éste consideró como falta no grave, su agresión física y verbal a Rosalinda Figueroa Torres, jefa de la Junta Regional del Instituto Electoral en Valle de Santiago.

Afirma en su demanda que los hechos que se le imputan no están acreditados pues en caso de que hubiera ocurrido, fueron en horario no laboral, afuera de las instalaciones del Instituto y no se trataba de una reunión de trabajo, por lo tanto, no se le pueden imputar como servidora pública ni sancionarla con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato.

“No existe prueba alguna que acredite que se hayan desarrollado en una reunión de trabajo, tan es así que los intervinientes manifestaron que se trataba de una reunión informal”.

Nadie vio agresión

En la relatoría de su demanda de amparo, la consejera electoral sostuvo que las agresiones físicas y verbales que le imputó Rosalinda Figueroa no fueron probadas porque varios meseros de donde se realizó la reunión, afirmaron que no vieron ninguna agresión.

En el documento, la consejera agrega que tanto Jorge Luis Hernández, representante del PRI ante el IEEG, y el panista Eduardo López, representante ante la Comisión de Debates, así como el consejero electoral Antonio Ortiz Hernández, tampoco vieron ninguna agresión.

También, en que la secretaria técnica de la Comisión de Debates del IEEG no emitió ninguna convocatoria a reunión de dicha Comisión.

Y es que el 25 de junio de 2018, Rosalinda denunció, que el 30 de mayo anterior, la consejera electoral, Beatriz Tovar, le llamó “pendeja” y “lagartona”, además de que le dio una bofetada, todo esto en estado de ebriedad, esto cuando Rosalinda llegó a una reunión de trabajo de la Comisión de Debates del IEEG, a dicho restaurante.

En su demanda de amparo, Beatriz Tovar refiere la resolución de la Contraloría Interna del IEEG que concluyó el 30 de julio que los hechos denunciados, “tuvieron como consecuencia el no haberse desempeñado como funcionaria pública del instituto con disciplina y respeto, respecto de los servidores públicos precitados”. Y por lo tanto, ella incurrió en una infracción, pero no grave, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

