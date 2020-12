Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras presentar su registro como precandidato para buscar la elección consecutiva como diputado local por el PAN, Rolando Alcántar Rojas anunció que, en caso de obtener la candidatura, pedirá licencia a fin de poner salir a campaña.

Señaló que la decisión de buscar la reelección se debió a que aún hay mucho que aportar desde el Congreso del Estado, aunque en la presente legislatura se hicieron importantes reformas a la norma sobre todo en materia de seguridad.

El domingo, Rolando Alcántar acudió al Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN para presentar su registro como precandidato a la diputación local por el distrito VII de León.

“En caso de que me den la oportunidad, lo digo categóricamente, aunque hay una actualización en ley que no habría necesidad de pedir licencia, por convicción por supuesto que pediría licencia, de ninguna manera querría estar trabajando en dos cosas, aunque tuviera la capacidad, creo que hay que tomar las cosas con la seriedad y con el respeto necesario”, aclaró.

Aún continuará

Alcántar dijo que el trabajo que ha realizado en el Congreso del Estado no es un trabajo terminado, aunque se han dado resultados y se ha estado muy presente en el tema de seguridad.

“Sin anticipar, no se incluso si tengo la oportunidad en su momento, si puedan darme la confianza los ciudadanos. Bueno, primero el partido que es el que propone una precandidatura, no se incluso si me vaya a tocar nuevamente el tema de seguridad, o si me encarguen otra cosa, pero si estoy convencidísimo que hay muchas otras cosas que aportar y que hay seguir haciéndolo con la velocidad, con la atingencia, con la estrategia y con toda la puntualidad que se ha venido haciendo y creo que vamos a aportar bastante”, indicó.

De obtener la candidatura y en caso de solicitar licencia a la diputación local, el diputado suplente Julio César Alejandro Sosa Torres entrará a cubrirlo.

