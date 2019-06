Se alista Netflix y Murphy para The Prom

Meryl Streep, Nicole Kidman, Ariana Grande, Awkwafina, James Corden, Keegan-Michael Key y Andrew Rannells protagonizarán el famoso musical de Broadway nominada a seis Tonys

Staff Correo

México.- Netflix y Ryan Murphy anunciaron su primer proyecto oficial, se trata de una adaptación para la pantalla de The Prom, el musical de Broadway de Jack Viertel.

Desde el año pasado, Netflix anunció un contrato con el productor Ryan Murphy, representaría 300 millones de dólares y un sinfín de proyectos en series y películas para la plataforma de streaming.

Entre el elenco que formará parte de The Prom está Meryl Streep, Nicole Kidman, Ariana Grande, Awkwafina, James Corden, Keegan-Michael Key y Andrew Rannells, por lo que se vuelve un proyecto bastante ambicioso.

The Prom sigue la historia de una joven lesbiana que no ha salido del clóset, pero quiere llevar a su novia a un baile escolar en donde está prohibido. Ambas viven en una conservadora ciudad ficticia, Edgewater, Indiana. Pero deciden desafiar las reglas y asisten al baile. The Prom es una de las puestas musicales más conocidas, aplaudidas y recordadas por las audiencias. Se llevó seis nominaciones a los premios Tony. Su temporada actual en Broadway terminará el próximo 11 de agosto.

The Prom es uno de los proyectos en puerta de Ryan Murphy con Netflix. El productor también está trabajando en la adaptación de The Boys in the Band, una obra de teatro. Los actores originales de la obra, regresarán a sus personajes para el filme, incluyendo a Matt Bomer, Jim Parsons, Zachary Quinto y Andrew Rannells.

