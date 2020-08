Se alarga la espera para recibir un nuevo órgano

Nancy Venegas

Irapuato.- Armando Uribe Valle y el resto de los integrantes que se ostentaron como la dirigencia estatal del PRI sin serlo y se apoderaron de las instalaciones del Instituto político, serían expulsados del partido tricolor, así lo informó Alejandro Arias, secretario general en Guanajuato del Revolucionario Institucional.

“Ya hay una solicitud de expulsión y nada me gustaría más que en poco tiempo darles la buena noticia, también hay una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia que por cierto no ha avanzado… Nosotros no vamos a responder con violencia, todo por el cauce legal”, dijo Alejandro Arias, secretario general del Comité Estatal del PRI.

Junto a la presidenta del Comité Estatal tricolor, Ruth Tiscareño, dijo que para la renovación del Partido es necesario que los militantes que solo pretenden obtener ganancias de las derrotas del Revolucionario Institucional abandonen el Instituto.

Y es que, hace unos días un grupo de priistas encabezados por Armando Uribe Valle, se auto ostentaron como la dirigencia estatal y tomaron las instalaciones del comité guanajuatense.

“Es un asunto que no tiene sustento jurídico, que no resiente el más mínimo requerimiento jurídico ni estatutario o legal (la conformación del comité estatal ‘patito’), no vamos a entrar en la dinámica de la descalificación, pero si le vamos a dar el cauce estatutario y el cauce legal porque una vez que se intentó tomar una decisión de tipo legal presentando documentación como si fueran dirigentes, hay consecuencias, se cuenta con el apoyo de la dirigencia nacional”, explicó la presidenta del Comité Estatal del PRI.

