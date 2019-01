Se agota última gasolinera de Salamanca

Se agudiza escasez en la ciudad, este jueves solo la gasolinera de Palo Blanco surtía pero en 5 horas agotó su almacenamiento pues los que esperaban hasta pernoctaron en sus autos para alcanzar combustible

Cuca Domínguez

Salamanca.- Se agudiza escasez de gasolina en Salamanca, este jueves solo la gasolinera de Palo Blanco surtía a los carros y en garrafas, pero en 5 horas agotó su almacenamiento.

Para este jueves personas amanecieron durmiendo dentro de sus vehículos parados afuera de las gasolineras esperando que les abastezcan de gasolina.

“Estoy a 10 carros, no puede ser, toda la gente está igual, muchas dejarán sus carros aquí porque ya no tiene ni para moverse, que desesperación”, dijo una mujer, mientras se acomodaba el pelo y decía “vine a relevar a mi esposo, para que él se fuera a trabajar y no alcancé, qué miedo, que desesperación”, dijo.

Así, vehículos utilitarios de empresas, dependencias y demás se quedaron otro día más sin cargar gasolina y con la incertidumbre de no saber dónde pueden ir a abastecerse.

