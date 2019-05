“Se acabó” condonación de impuestos a quienes más ganan

Más de 153 mil contribuyentes obtuvieron apoyo durante los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, sumando casi 400 mil mdp, confirmó el SAT, que principalmente benefició a 108 personas

Notimex

México.- Desde 2007 hasta 2018, el gobierno federal condonó casi 400 mil millones de pesos, a valor actual, a un total de 153 mil 530 contribuyentes, de los cuales más de la mitad beneficiaron sólo a 108 contribuyentes, informó la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó los detalles del decreto para eliminar la condonación de impuestos y aprovechó para informar que al terminar el periodo de recaudación de impuestos, se logró un incremento superior a cuatro por ciento y “ya llegamos al primer billón de pesos”, lo cual, dijo, son buenas noticias.

Detalló que de los más de 153 mil contribuyentes que obtuvieron condonaciones desde 2007 hasta 2018, con base en una política pública que formaba parte de la Ley de Ingresos, sólo 108 del sector privado obtuvieron una condonación de 213 mil millones de pesos. “Es como un huachicol de cuello blanco”, describió.

De ahí que el decreto que se firma este lunes busca establecer un ‘piso parejo’ para todos los contribuyentes, si bien se mantiene esta medida para quienes sufren catástrofes naturales, plagas o epidemias, se dedican a las artes plásticas. Pero definitivamente no se seguirá la condonación a “privilegiados y allegados por el régimen”, que además era información reservada y no llegaba a instituciones de transparencia.

“No queremos grandes contrastes”

Una gran injusticia que todos paguen impuestos, hasta el más pobre cuando compra algo, y los de arriba, los del “influyentismo”, ellos no pagan, dijo después de ser cuestionado sobre las carencias en zonas de Acapulco, Guerrero, donde hay falta de agua para los ciudadanos pero se le condona el servicio a los grandes hoteles. A ello, el presidente reafirmó que si ya no hay lujos en el gobierno, “ya no hay gobierno rico con pueblo pobre”, se van a eliminar estos privilegios, “Todos a portarnos bien”.

Todos tenemos que cumplir, pagar los servicios y pagar los impuestos y manejar todo con honestidad. El presidente afirmó que tiene un plan sobre el turismo para eliminar estas grandes diferencias entre las comunidades donde viven los trabajadores de los hoteles de lujo. Incluso la zona minera en Baja California y Baja California Sur, el presidente afirmó que estas zonas serán protegidas, y también se trabajará en Los Cabos en la zona turística.