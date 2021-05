Saúl Huerta explica qué hacía con un menor dentro de hotel

Redacción

México.- Benjamín Saúl Huerta, aseguró que no hay prueba que lo incrimine luego de que un menor de edad lo acusara de abusar sexualmente.

Durante una entrevista con Radio Fórmula, Benjamín Huerta dijo que el caso se trata de un “linchamiento mediático” en su contra.

“Han pasado dos semanas de esta infame calumnia, sin embargo, no hay prueba alguna que me incrimine, recibí la carpeta de investigación por notificación de desafuero; la pericial en toxicología: negativa, proctología: negativa, uso de fuerza: negativo. Es un linchamiento mediático, sin ninguna prueba, sin debido proceso y presunción de inocencia”, afirmó.

Saúl Huerta, mencionó que hay varias anomalías en la denuncia del joven de 15 años de edad.

Huerta dijo que fue captado con joven en un hotel porque acababa de salir de sesión en la Cámara de Diputados y al día siguiente tenía que presentarse nuevamente, así que decidió quedarse en un hotel, pues aseguró que “no podía ir a Puebla y regresar, no tengo casa en la Ciudad de México, siempre me quedó en un hotel”.

“Él me dijo (el menor de edad) que si no tenía inconveniente, ambos podíamos pasar la noche en la misma habitación, pero ahí me sembraron lo que tú ya sabes… Es un joven de 1.75 o 1.80 metros, ¿por qué no gritó o puso resistencia? porque nunca sucedió”, agregó.

Christopher sale de hospital psiquiátrico

El día de ayer Christopher, salió del psiquiátrico tras estar una semana internado por una crisis derivados del episodio traumático que sufrió.

“Él dice que le va echar muchas ganas, ya fue dado de alta, quiero que estemos juntos, ya comió y va a estar bien, está contento”, dijo la madre.

Los padres del menor indicaron a los medios de comunicación que por el momento no acudirán a la Fiscalía.

“No nos vamos a presentar, la licenciada ha hablado con nosotros para que nos presentemos, pero la verdad ya no confiamos, realmente han sido muchas irregularidades”, agregó la madre de Christopher.

