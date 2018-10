Sarah Maria Sun deleitó con el estreno de una obra

La soprano alemana deleitó al público con su increíble voz durante su presentación en el Auditorio General de la Universidad con un programa titulado ‘Un mundo paralelo’, compartiendo escenario con Johannes Fischer

Redacción

Guanajuato.- La soprano alemana Sarah Maria Sun dio muestra de su virtuosismo y de la extensa gama de posibilidades y libertades que otorga la composición musical contemporánea, deleitando de paso al público que asistió al Auditorio General de la Universidad.

Con un programa titulado ‘Un mundo paralelo’, Sun y su compatriota, el percusionista Johannes Fischer, guiaron a la audiencia a un cosmos alternativo, al que se accede a través de la contemplación estética, que surgió con el estreno mundial de H’ear through the Wat-air Barth, creada por la mexicana Tania Rubio.

Como lo expresa ese juego de palabras en inglés, dicha obra logró confrontar al espectador con un sentido clásico de música a través de un ecosistema simulado por sonidos de animales, a los cuales se sumó la voz de la artista alemana.

Junto a este debut, la soprano Sun deleitó con Yes, I Will Yes, que fue interpretada por primera vez en México, y que en esta ocasión cantó en inglés con acento irlandés, dando así fidelidad al monólogo de Molly Bloom, capítulo final de ‘Ulises’ de James Joyce, donde el autor de Retrato del artista adolescente la lengua natal del escritor irlandés; en él explora aspectos de la vida como la muerte, el amor, el engaño y la soledad.

Más sorpresas

Sara Maria Sun y su percusionista siguieron consintiendo al público cervantino añadiendo otra premier a su repertorio, Erba nera che cresci segno nero tu vivi, del compositor italiano Mauro Lanza, que la define del modo siguiente: “es una reflexión sobre la relación entre la música y el lenguaje, lo que me interesa del lenguaje desde el punto de vista musical”, dijo.

Sun dijo que su quehacer como cantante a diferencia de la ópera, lo interpreta no es elitista y no busca lo magno, sino que se concentra en expresiones más naturalistas, psicológicas y emocionales, lo que ha logrado expandir los horizontes de las personas, abrir sus corazones y hacernos a todos más empáticos.

*EZM