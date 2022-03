Inauguran SAPICA 2022 en Guanajuato con la promesa de proyecciones más favorables para la industria del calzado

Jazmín Castro

León.- Guanajuato tiene la infraestructura para sumar 40 millones de pares de calzado al año. Con el crecimiento en las exportaciones, la entidad se consolida como un referente económico a nivel nacional. Así lo informó el presidente de la Cámara de la Indistrustria del Calzado de Guanajuato (CICEG), Alfredo Padilla Villalpando, en el arranque de la edición número 86 de SAPICA 2022.

Desde el Poliforum, el presidente de la Feria de la Piel y el Calzado, Mauricio Blas Battaglia James, explicó que esperan 2 mil 100 compradores. Pero además, el 10% más en expositores y hasta 200 compradores internacionales.

“Hay nuevos retos en esta edición como el pabellón del conocimiento. La revolución del mundo digitalizado, (…) pues SAPICA tiene que dejar de ser un evento solo de exposición con miras al futuro”, resaltó.

Por otro lado, en el evento que duró casi cuatro horas se reconoció a los trabajadores del calzado de diferentes empresas. Esto por su esfuerzo y educacion con 20, 30 y hasta 50 años de carrera en este oficio.

Bajo este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, resaltó que la mano de obra y el trabajo guanajuatense se reconoce en todo el mundo.

“Los trabajadores representan lo mejor de la unidad, la lucha del zapatero. (…) Aquí tenemos productos que son de mucho valor y en todo el mundo se conoce la calidad. Hasta 8 de cada 10 calzados en el país son de León”, resaltó.

Calzado de León frente a la pandemia

Foto: Jazmín Castro

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recordó los estragos que ha provocado la pandemia. Por lo que además, apenas tras dos años hoy se puede hacer un evento presencial.

Recordó que en el 2019, temas como la falta de gasolina, el incremento de la inseguridad y el golpe económico, entre otros, afectaron a la industria. No obstante, a dos años de este escenario resaltó que se lograron disminuir los delitos en un 48%. Asimismo, el crecimiento económico del estado mostraría mejoras.

En su discurso, Diego Sinhue resaltó las acciones en su gobierno y aunque recordó que se está en veda electoral comentó: “no se apuren ya no voy para candidato a nada”. Así, continuó explicando que todos los empresarios, ciudadanos, partidos políticos y la federación trabajan en coordinación.

“En mi toma de protesta dije: ‘vendrán momento difíciles y no los voy a dejar solos’. Por eso les pido que no me dejen solo y no lo han hecho”.

Rodríguez Vallejo hizo especial énfasis en que Guanajuato ha estado aprovechando todas las oportunidades para la atracción de inversiones. La pandemia brindó adversidades, pero también oportunidades.

Así, bajo este escenario, los empresarios y autoridades dieron el arranque inicial a la edición 86 de SAPICA 2022.En esta, las proyecciones económicas son favorables para el sector y auguran tiempos de cambio y crecimiento.

