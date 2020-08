SAPAL ha condonado 180 mdp en cuentas y recargos en lo que va de la pandemia

Jazmín Castro

León.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), durante tres meses de la pandemia condonó 180 millones de pesos en cuentas y recargos, lo que representa el 82% del padrón de contratos.

Los meses donde la paramunicipal implementó las acciones emergentes fue en abril, mayo y junio donde no cobraron recargos y no ejecutaron cortes a los usuarios por retrasos en pagos de servicios, además para los ciudadanos con pagos puntuales hubo la condonación de dos meses de facturación con mayo y junio, así como las facilidades de pago en parcialidades para los usuarios con rezago y la distribución de agua potable a zona donde no se cuenta con el servicio.

El director del SAPAL, Enrique de Haro, informó que se han realizado más de 6 mil entregas de agua potable en 114 colonias beneficiando a más de 5 mil familias.

Aclaró que en primer mes de condonaciones que fue mayo hubo 365 mil cuentas apoyadas, mientras que hubo una condonación de 79 millones de pesos.

Bajo las cuentas domésticas las condonaciones fueron al 100%, mientras que las comerciales e industriales entre un 50 y 30 por ciento de condonación, además de incluyendo el proceso de convenios de drenaje.