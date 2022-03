El titular del SAPAL alertó a la población de fraudes a nombre de la dependencia, en lo que ofrecen condonaciones a cambio de dinero

Jazmín Castro

León.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León ( SAPAL ) Enrique de Haro Maldonado pidió a la población en no caer en las garras de estafadores que a través de las redes sociales han difundido que pueden condonar o hacer descuentos del pago del servicio del agua a cambio de una cierta cantidad de dinero.

El funcionario explicó estos tipos de estafadores trabajan a través de diferentes perfiles en las redes, sin embargo, reiteró que nadie está autorizado para hacer estos movimientos y recalcó que toda aclaración, queja o denuncia se tiene que hacer en sus oficinas o a través del número 073.

Mientras tanto la paramunicipal no ha recibido quejas formales en sus oficinas, pues al no ser dependientes de SAPAL no hay manera de demostrar que fueron estafados por personas en redes sociales.

“Son continuos de hecho hay que estar muy alerta por parte de nosotros ahí en SAPAL para que de alguna manera estemos informando a la gente que no es así, que acudan a las sucursales y que lo puedan hacer a través del 073, y ante cualquier situación con el SAPAL tiene que ser a través de los teléfonos o la APP”, resaltó.

Además, no han logrado detectar de quién se trata, pues podría ser un seudónimo o alguien que utilice la identidad de otra persona, “¿qué es lo que estamos haciendo?, inmediatamente a través del departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación estamos bloqueando esto”.

De Haro Maldonado, precisó que han sido varios perfiles los que han detectado, pero no conocen si los clientes han pagado y se han convertido en víctima este delito.

