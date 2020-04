Santos alcanza la cima en la eLiga MX

Agencias

Ciudad de México.- Giovani Dos Santos reconoció que todavía no cumple con todas las expectativas que hay sobre él y lamentó el no ser constante con su nivel.

“Soy autocrítico, las expectativas son altas hacia mí y en este club siempre se le pide lo mejor a un jugador”, señaló.

“Ha sido un año de muchos retos, cuando mejor estaba trabajando pasa esta contingencia. Antes en mi carrera sólo veía problemas y me enfocaba en eso, ahora me enfoco en las soluciones de mis problemas, es un constante aprendizaje, toco madera con las lesiones y que me respeten para encontrar mi máximo nivel”, dijo Dos Santos en videoconferencia

Por ahora, el americanista aseguró que está en buen estado físico y vislumbra que el parón deportivo por la contingencia de coronavirus no debería tumbar al América en su vuelta a la competencia. Ni la posibilidad de retomar el Clausura 2020 con dobles jornadas será pretexto.

“Estamos acostumbrados a las dobles jornadas, creo que América está acostumbrado por sus últimas temporadas, por eso no nos tiene que afectar, contamos con una plantilla bastante amplia, de mucha calidad, vamos a esta perfectos para las dobles jornadas”, se comprometió el delantero de las Águilas. “En el América no importa si hay afición o no (partidos a puerta cerrada), debemos ganar los partidos, jugaremos todos con intensidad para conseguir los resultados”.

Insiste en traer a su hermano al nido

Pese a que Jonathan dos Santos enfoca su futuro con el LA Galaxy de la Major League Soccer, Giovani se aferra a jugar con él en el mismo equipo, por lo que revivió la posibilidad de que ambos vistan en México de azulcrema.

“Es algo que todos saben, abiertamente lo hemos dicho, es un sueño (jugar juntos en América), es el equipo que seguimos desde chiquitos, esperemos y muy pronto se pueda cumplir y estar juntos de nuevo”, expresó optimista el futbolista de las Águilas. En cuestiones familiares, ‘Gio’ también se refirió al orgullo de pertenecer al Club América como lo hizo su padre ‘Zizinho’.

“Es un sueño cumplido estar aquí, mi papá portó la camisa del América con el mismo número, es un privilegio, de chiquito soñé con eso, me siento privilegiado de cumplir ese sueño, obviamente cuento con una historia de mi padre que jugó aquí y tiene grandes recuerdos en este club y por eso le tengo mucho cariño a esta camisa”, manifestó el dorsal 10.

Respecto a Miguel Herrera y si es actualmente el mejor técnico del momento en México, Dos Santos respondió que “sí, sin ninguna duda, el mejor del futbol mexicano y de la historia del futbol mexicano”

Finalmente, el exdelantero del LA Galaxy espera que los cambios en la estructura del balompié nacional sean aciertos.

“De la liga de expansión no tengo mucho conocimiento, pero espero que traiga cosas buenas a los jóvenes acá en México. Y con la MLS sería interesante que se juntaran estas dos ligas, podrían complementarse bien en un futuro, pero hay que ver situaciones como la logística de viajes, descanso y recuperación de jugadores”.