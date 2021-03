Redacción

Puebla.- Santiago Ormeño, delantero del Puebla, se ha colocado como el máximo goleador en lo que va de la temporada 2020-2021, acumuló 13 goles y superó a José Juan Macías (12) y Henry Martín (11), en la Liga MX, así como a Hirving Lozano que está en el extranjero (nueve goles en Serie A, no se toman en cuenta goles en Copa o Champions League).

Otros de los delantero mexicanos que se contabilizan son Luis Ángel Landí, quien jugando con el Guastatoya de la Primera División de Guatemala suma 10 tantos.

Raúl Jiménez se queda con cuatro anotaiones en la Premier League luego de la lesión por un choque de cabezas con David Luiz, ya que no ha podido regresar a la actividad luego de su cirugía de cabeza.

Ormeño, a sus 27 años, se considera otro caso de despertar tardío, tal como con Oribe Peralta, ya que tiene poco más de tres años en Primera División, sin embargo ahora se coloca como el delantero mexicano con más anotaciones en lo que va de la temporada.

Santiago Ormeño sigue en posibilidades de jugar para las Selecciones de México o Perú, pues posee ambas nacionalidades, aunque hasta el momento ninguna de las dos federaciones han emitido una convocatoria para el delantero.

“Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, dijo el centro delantero hace unas semanas.

