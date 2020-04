Santiago Giménez debuta como representante de Cruz Azul en su cumpleaños

Agencias

Ciudad de México.- Luego de ser señalado como el autor intelectual de la desaparición del Ascenso, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi (Santos, Atlas y Tampico Madero), emitió un comunicado para defenderse y responder al tiroteo de acusaciones.

El blanco de sus palabras fue Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, a quien culpó de filtrar información de la Asamblea de Dueños y, por si fuera poco, hacerlo de forma ventajosa. Inclusive, le advirtió que podría llegar a otra instancia.

“Se filtra información a conveniencia, se publican actas de Asamblea modificadas y que además, debieran de ser confidenciales por su origen. Te recuerdo, compañero, que un ‘NDA’ (non disclosure agreement – convenio de confidencialidad) con el que se asume la participación en un Comité, Consejo o Asamblea no significa “No decir mentiras” y mucho menos decir medias verdades, significa no hacer pública información o, peor aún, manipularla. Hay serias responsabilidades de carácter civil y corporativas alrededor de esto”, escribió.

Y entonces vino el desafío para Martínez; lo exhortó a tocar el tema “de frente” y a apegarse a lo establecido en la votación de los dirigentes del futbol mexicano.

“Jesús, el día que quieras debatir seriamente, abiertamente y de frente, pero ya basta de operar por atrás. Sólo dime el lugar y la hora y ahí estaré. En el inter, por favor mide las consecuencias que tiene alimentar rencores y manipular la pasión de las aficiones en el entorno actual que vivimos. Te invito a adherirte a lo que la mayoría decide en votación en la mesa, a hacer de esas decisiones una en común, alimentarla y enriquecerla construyendo y aportando para que tenga éxito”, detalló.

El Atlas y el Santos votaron por la decretada abolición del Ascenso MX, mientras que el Pachuca y el León estuvieron entre los siete que buscaron mantenerlo.

Tanto Jesús Martínez padre, como hijo, se manifestaron en contra del cambio, pero hasta el momento ninguno a respondido al reto de Irarragorri.

Asimismo, Alejandro expuso los temas por los cuales ya no era viable que el circuito de ascenso se mantuviera bajo el mismo formato, sin embargo, en las redes sociales volvió a ser atacado por los supuestos intereses.