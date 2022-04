Santiago Alejandro recorrió junto con los mandos militares las instalaciones de la XVI zona militar, donde encabezó los honores a la bandera

Cuca Domínguez

Villagrán .- Santiago Alejandro Hernández Saldívar, de 9 años de edad, viajó junto con su familia desde su natal San Miguel de Allende hasta la XVI zona militar, en Sarabia, municipio de Villagrán, donde fue ‘Soldado honorario’.

De acuerdo al ceremonial militar, el menor fue recibido por el coronel de arma blindada, Diplomado Estado Mayor, Enrique Nieto Gutiérrez.

Claudia Yadira y Alexis, papás de Santiago Alejandro, coincidieron que este evento, que llevó a su hijo a ser soldado honorario, es un reconocimiento a su esfuerzo que ha hecho a lo largo de su vida, en la lucha constante donde ha demostrado valentía, fortaleza y humildad.

Foto: Cortesía

“Siempre le he dicho que la vida es muy difícil que nos hemos enfrentado a situaciones y circunstancias de la vida que nos tumban, pero está en nosotros la fortaleza. Podernos levantar y seguir adelante. Como papás, siempre le hemos pedido que no se deje caer, que no se rinda porque el día de mañana estemos o no nosotros, él va a seguir y tiene que dar la mejor cara a la vida, pero sobre todo poner una sonrisa”, comentó su papá.

“Este niño para nosotros es una joya, un tesoro, muy por encima de la discriminación por la discapacidad. No nos damos cuenta que todos tenemos discapacidad, que todos tenemos problemas. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de él porque nos demuestra que, a pesar de tener una discapacidad, sigue adelante. Por ello esto es reconocer su mérito, su esfuerzo”, precisó su papá.

Recorre la XVI zona militar

En tanto su mamá Claudia Yadira, contó que su Santiago Alejandro tiene una discapacidad motriz, luego de que nació con el denominado ‘pie de cangrejo’.

Foto: Cortesía

Se le llama así porque solo tenía dos dedos, pero al paso del tiempo su pie nunca creció. Lamentablemente no hubo otra opción que amputar su pie al año de edad y a partir de ahí fue un golpe fuerte para la familia y a lo largo de todo el proceso que se ha recorrido. No obstante, aseguran que les ayudó a crecer física y emocionalmente como familia.

Santiago Alejandro, que ha utilizado a lo largo de su vida 16 prótesis que se han ajustado a su crecimiento, hoy recorrió junto con los mandos militares las instalaciones de la XVI zona militar, donde encabezó los honores a la bandera. Desayunó y escuchó con atención las actividades que los militares realizan, le mostraron el armamento, el equipo de comunicación y las unidades que el Ejercito tiene.

Foto: Cortesía

A este evento asistió Alejandro Saavedra, enlace del municipio de San Miguel de Allende con la Sedena y La Guardia Nacional, así como demás familiares del menor.