Santander está curado de Covid-19

Agencias

Ciudad de México.- Miguel Layún no ha terminado su ciclo en la Selección Mexicana, aunque del otro lado ya le habrían cerrado la puerta con llave.

Hace siete meses, después de conquistar el título del Apertura 2019, el veracruzano lanzó una indirecta muy directa hacia sus compañeros del Tricolor y directivos de la Federación Mexicana de Futbol, misma que lo habrían marginado del combinado de Gerardo Martino, rumbo a Qatar 2022.

“No me arrepiento de haber dicho eso. Fui sincero y fueron palabras directas y puntuales. Ellos sabrán si entendieron o no. No quiero ´amigos´ que apuñalan por la espalda, debemos aprender a lidiar con claridad. Al final, creo que debemos afrontar las cosas con transparencia”, comentó.

Sobre la cancha del Estadio Azteca, en la fría noche del 29 de diciembre, el jugador de los Rayados declaró que fue apuñalado por la espalda, tras la filtración de unas imágenes en una concentración en Nueva York y que integrantes de la Selección habrían pasado esa información para afectar la imagen del dos veces mundialista.

Desde entonces, Miguel no ha recibido otra llamada de Gerardo Martino, aunque tampoco han existido muchas oportunidades, por la pandemia de Covid-19 que ha mermado el calendario del Tricolor.

A pesar de que el futbolista, de 32 años de edad, ha puesto en duda su retorno, aseguró que sería difícil decirle “no” a una nueva convocatoria.

“El ciclo de la Selección Mexicana se cierra hasta el último día de tu carrera. Hay cosas que gustan y otras que no, dentro de la profesión que tenemos, pero la Selección es el sueño de cada niño. Sacando el tema del negocio y entrando al lado romántico, es algo por lo que todos luchamos cuando comenzamos. Entonces, no entiendo por qué matarle ese sueño a mi niño interior”, explicó Layún.

Con la camiseta del Tricolor, el veracruzano ha disputado 72 partidos, de los cuales ocho han sido en Copas del Mundo, y ha marcado seis goles. Su última aparición fue en septiembre de 2019, cuando Argentina goleó al “Tata” Martino y compañía (4-0), misma semana de aquella “escapada” por Nueva York.