En Santa Rosa Plan de Ayala más de cien familias están conectadas a un solo transformador, lo que provoca constantes cortes de luz

Jazmín Castro

León.-Con fallas constantes de luz y sin pavimentación es como viven cientos de habitantes de la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala desde hace años.

Vecinos señalaron en primera instancia que los cortes de energía eléctrica son constantes. Esto ya que más de cien familias están conectadas a un solo transformador, el cual ya tiene muchos años.

Tan solo el pasado fin de semana duraron más de 26 horas sin el servicio de luz eléctrica. Aunque lo reportaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no hubo una pronta respuesta.

José Antonio Mosqueda tiene una tienda de abarrotes en la calle Santo Domingo Sabio. Él aseguró que debido a esta falla ha tenido pérdidas en su negocio, pues los refrigeradores dejan de funcionar y los alimentos se echan a perder.

“Hace dos semanas pasó lo mismo. En menos de dos meses se ha ido unas seis veces la luz. (…) Está vez nos aventamos como 26 horas sin luz: se fue el sábado como a las 5:00 y regresó el domingo como las 7:00 de la noche. Los de la Comisión siempre nos dejan unos dos días sin luz”, comentó.

Foto: Jazmín Castro

Dijo que la justificación es el aire, la lluvia, la caída de un árbol, pero siempre tienen un motivo, aunque reparaciones no hay.

“Este fin de semana no sé por qué, porque no hubo lluvia, ni aire ni nada. (…) Luego nos dicen que no hay reporte pero si se hacen varios. Se echa a perder producto y son bajas las ventas porque no se puede enfriar refresco o cerveza para el fin de semana”, indicó.

Agua de las lluvias se mete a negocios y viviendas

Mientras tanto, otro de los vecinos de Santa Rosa Plan de Ayala, Gerardo Alexis Ramírez, dio a conocer que otro de los problemas de la colonia es la falta de pavimentación. Debido a las lluvias, varios vecinos han tenido que colocar costales en el exterior de su vivienda, además de que el camino es irregular y enlodado.

Foto: Jazmín Castro

Aunque es una de las vialidades principales, en el exterior de la iglesia, en el kínder y en otras viviendas el agua ha cubierto parte de su salida. Por días ha permanecido estancada y genera malos olores.

Los lugareños denunciaron que desde hace años han padecido está problemática, y aunque Santa Rosa Plan de Ayala es una de las comunidades mayormente pobladas, son las que padecen el olvido de las autoridades.

Esta vez alzaron la voz para que los programas del gobierno puedan llegar hasta esta zona al oriente de León.

