Santa Fe Klan lanzó un video donde dedica canción a su hijo y a su novia Maya Nayor, el cual ya alcanzó las casi dos millones de visualizaciones

Redacción

Guanajuato.- El día de ayer Santa Fe Klan no solo confirmó su paternidad, sino que también su música sorprendió.

En menos de 24 horas, el video oficial de “Mar y Tierra” acumuló casi dos millones de vistas en YouTube.

Está en la posición número uno en tendencias, compitiendo con Paulo Londra y Harry Styles.

Santa Fe Klan dedica canción a su hijo

El día de ayer a unas horas de la presentación de Luka, se estrenó el video oficial “Mar y Tierra”, en el cual participa el rapero en compañía de su pareja Maya Nazor.

La letra de la canción y el video tiene una temática romántica, habla de haber encontrado el amor que lo ayudó a sanar y perdonar situaciones del pasado.

La canción fue liberada unas horas después de que Santa Fe Klan confirmara que sería papá por primera vez.

“Mar y Tierra” fue una canción compuesta por el mismo Ángel Quezada (Santa Fe Klan), mientras que la composición musical estuvo a cargo de Jesús Daniel Cruz Mora.

El tema habría sido dedicado a la futura madre de su primogénito Luka. Entre las líneas Santa Fe Klan asegura que siempre cuidará de su novia y de su hijo.

“Y te busqué por mar y tierra, pero por fin te encontré. Llevaba tiempo solitario y me cansé de caminar sin rumbo, ya no volveré por el camino por donde ya me tropecé”, se menciona en la canción.

Maya Nazor y Santa Fe Klan confirman que serán padres

Desde agosto del 2021 Maya Nazor y Santa Fe Klan formalizaron su relación. El rapero organizo todo un evento en el Teatro Juárez para pedirle a la influenser que fuera su novia.

Con música, globos y un enorme peluche Ángel Quezada le pidió a Maya que fuera su novia y ella aceptó.

Hoy, a siete meses de relación y las múltiples polémicas en las que ambos han estado envueltos, confirmaron que serán padres.

Lee más aquí: Santa Fe Klan ¡sí será papá!, así dio la noticia

SZ