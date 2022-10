Santa Catarina ¿está en Noruega?

La alcaldesa panista de Santa Catarina, Sonia García Toscano. Foto: Eliazar Velázquez

El informe de la alcaldesa panista de Santa Catarina, Sonia García Toscano, estaba programado a las 12:00 del mediodía, pero a esa hora el auditorio municipal lucía casi vacío, solo estaba ya en su posición una banda de viento, y los operadores de la empresa encargada de la producción audiovisual. Manteles, lonas, mamparas, todo tenía un tono azul. El acomodo de los espacios y la parafernalia aspirando a la elegancia auguraban lo predecible: más que un ejercicio de rendición de cuentas estaba por suceder un ritual de culto al poder, y a quienes en ese municipio lo detentan.

Al paso de los minutos, en primera fila se colocó el gabinete y los invitados especiales, entre ellos el cura de la parroquia y representantes de instituciones que intercambiaban abrazos y miradas al tiempo de saludarse ceremoniosamente, aunque quedarían varias sillas solitarias por ausencias como la del diputado del distrito local. En torno a hileras de mesas se colocó a hombres, mujeres, niños y ancianos de comunidades rurales. En las gradas casi vacías se instalaron empleados uniformados con playera azul, quienes invariablemente tendrían el papel de encabezar los aplausos. Era perceptible la escasa asistencia espontánea y la indiferencia del grueso de la población.

Cuarenta minutos después de lo programado los integrantes del Ayuntamiento y los representantes de los poderes tomaron sus lugares al frente. Luego del protocolo a los símbolos patrios, la alcaldesa al micrófono comenzó a pintar una realidad que si alguien externo a ese rumbo la escuchara pensaría que estaba describiendo a un gobierno que según su versión ha alcanzado en trasparencia, seguridad, desarrollo y anti corrupción, casi estándares europeos.

Con el recuento de logros articulados en rimbombantes “cuatro ejes” cuya enunciación para la mayoría de la audiencia no significaba nada, así retratada Santa Catarina parecía más bien situada en algún país nórdico como Noruega donde el bienestar de la gente ha alcanzado muy altos niveles, y no en el lastimado noreste de Guanajuato donde los gobernantes reciben moches de contratistas y proveedores, son proclives a la corrupción, tienen mentalidad feudal, se hacen que no ven la delincuencia, y si no fuera por las remesas de los migrantes todo se colapsaba.

Solo que en ese afán de maquillar la realidad y ostentarse como un municipio “modelo”, los productores de imagen no calcularon que los testimonios proyectados al final en una enorme pantalla, pintaron de cuerpo entero a una población sumisa y alejada de esos horizontes de modernidad que esbozaba en sus líneas García Toscano y que ese evento tecnologizado pretendía mostrar, y es que las frases serviles de las personas (“Estoy muy agradecida por el paquete de pollos”, “Me hicieron el favor de apoyarme con un paquete de borregas” .”Estamos muy agradecidos por el molino de niztamal” “Muchas gracias por el tinaco”) son propios todavía de sociedades antediluvianas donde no hay un ejercicio de la dignidad ciudadana.

Tan cerca y tan lejos…

la regidora del PRI María Llerena Nieto. Foto: Eliazar Velázquez

Una escena que llamaba la atención mientras la mandataria se enfrascaba en su lectura, era el rostro adusto y la mirada incrédula de su antagonista la regidora del PRI María Llerena Nieto, con quien tiene un conflicto desbordado por ser la única voz discordante que señala irregularidades en ese cabildo y cuya continuidad en el cargo ya está en manos del congreso local.

Y es que apenas la semana anterior en una transmisión en vivo que ésta edil hizo por feisbuk de una sesión de Ayuntamiento denunciando que pretendían dejarla sin voz ni voto, al cruzarse antes de entrar a la sala de juntas se confrontaron verbalmente. La misma alcaldesa que ahora leía cifras con tono ensayado y apariencia de civilidad, apenas días antes en el pasillo de presidencia le había dicho con visceralidad: ¡mentirosa!

Ha trascendido que Llerena Nieto no aprobó el informe, entre otras razones, porque en los ingresos del DIF no vio desglosados los recursos que habían acordado donar a esa instancia por concepto de entradas en el baile de feria 2021, así como las ganancias de un evento denominado festival del pulque y el huapango, del cual solo se consignaba la cantidad de 30 pesos de utilidades.

Ahora estaban ahí a pocos metros y era perceptible la incomodidad mutua. Mientras una clavaba la mirada en el rostro de los asistentes, la otra seguía leyendo su informe en el que no había autocritica, análisis, ni datos con contexto. Se trataba de un recuento simple de cifras dando cuenta del tamaño del clientelismo político y del volumen de atenciones en la ventanilla de subvenciones en que se han convertido las alcaldías. Además de su conocida propensión a ejercer el poder con excesos autoritarios, Sonia García Toscano –al igual que otros alcaldes y alcaldesas del noreste- reduce el arte de gobernar a medio administrar y repartir migajas del dinero público.

La alcaldesa y la regidora. Foto: Eliazar Velázquez

A las dos de la tarde se dio por finalizada la “sesión solemne” del informe, que en realidad no fue más que un monólogo de la alcaldesa con la imagen que de sí misma proyecta en su imaginación.

