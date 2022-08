Aunque todos los municipios del noreste surten de historias políticas que vistas desde países con democracias avanzadas provocarían una mezcla de exotismo y conmiseración, por estas fechas se podría ranquear a Santa Catarina como uno de los más prolíficos en anécdotas y situaciones ilustrativas de la falta de vocación democrática, pues su alcaldesa, Sonia García Toscano, ha exhibido habilidades para un ejercicio férreo y controlador del poder, y no sólo ha sabido llevarse al baile a todo coterráneo que se le ponga enfrente y doblar hasta los más avezados grillos de su pueblo, sino también ha conseguido mantener callada a la población que no pasa del típico desfogue de bilis en redes sociales, pero no es capaz de cuestionar sus frecuentes excesos por vías más eficaces, francas y contundentes.

Una de sus habilidades desde el pasado trienio en que ocupó el mismo cargo, fue encontrarles la medida a regidores que al principio mostraban cierto filo. Hasta al único de Morena que empezó bravucón fácilmente le bajó la guardia. Ha trascendido que el método para que no le hicieran ruidos incluyó desde el consabido “maiceo”, hasta hacerles favores a los más envalentonados para salir librados de situaciones embarazosas.

Sonia García Toscano

La misma medicina…

Ahora que está en su segundo periodo ha vuelto a aplicar esa misma infusión, pronto operó para poner de su lado a dos de los tres regidores del PRI, María del Rosario Olvera, y Octavio Nezahualcóyotl Moya, este último por cierto ha ido dejando en algunas sesiones perlas verbales de colección, como cuando recientemente, dijo: “Yo hablo cosas concretas, en mis ideologías, yo no hablo nomas por hablar, por eso a veces me callo porque hay puntos que yo desconozco…”

Algo que no se sabe a ciencia cierta en esa localidad es si estos ediles cambiaron de bando por voluntad propia, o algo ha tenido que ver la candidata perdedora y ex diputada federal, Petra Barrera, quien controla la franquicia de ese alicaído partido que la tiene en muy alta estima pues ocupa la secretaría de Acción Indígena en el Comité Estatal, además de ser en la zona un factor de decisión a la hora de repartir las ruinas tricolores.

Morena, por su parte, cuenta en el cabildo con un regidor y una regidora, pero con ellos la alcaldesa no ocupa desgastarse mucho, y es que ser genuinamente de izquierda no se da por contagio, la profesora Eva García Moya es prima del síndico panista Gumersindo Moya Pérez, y el otro morenista, Eduardo Ibarra Ramírez, también proviene del PAN y es una extensión del alma y las grillas del ex acalde también de ese partido, Filogonio Jiménez. Así que sus embates no pasan de ser anecdóticos.

María Llerena Nieto

La regidora incomoda…

A la única de la bancada del PRI que la férrea alcaldesa aún no ha podido doblar es a María Llerena Nieto, quien se le planta con posturas críticas frente a algunas decisiones polémicas de su administración; sin embargo, con una buena dosis de astucia, Sonia García le encontró el flanco débil en su circunstancia de docente en activo, por lo que le aplicó la de programar sesiones de Ayuntamiento en horarios que la ahogarían pues literalmente no podría acudir; luego, para apretarle más traslada variados asuntos a sesiones extraordinarias, consiguiendo –como en el boxeo–arrinconarla en una esquina y casi noquearla luego de que acumuló un número excesivo e injustificado de faltas, al grado de promover se le inicie un proceso que ya tocó las puertas del Congreso Local.

Se conocen bien las dos, porque Nieto Olvera también fue panista. Según lugareños además de la incomodidad por tenerla de contrapeso, le agarró ojeriza luego del connato de mitin afuera del consejo municipal del IEEG cuestionando el resultado de la jornada electoral. El desenlace final de este affaire pueblerino aún no se conoce.

Pero para desinflar al cabildo Sonia García Toscano también ha usado otro recurso que exhibe cómo en lugar de aspirar a que el Ayuntamiento sea un cuerpo colegiado nutrido de ideas, y que las políticas públicas incorporen la diversidad, su lógica es acallarlo, domesticarlo, para ello recurre a la artimaña legaloide de que muchos de los asuntos son tratados en comisiones, y entonces el pleno a la hora de decidir seguido se convierte solo en el lugar de los levanta manos. Lo escueto de las actas de las sesiones, la redacción ausente de detalles, la coartada de cumplir con la obligación de subirlas a su portal oficial como si la trasparencia solo fuera un asunto de formas, son indicativas de la falta de vocación por un gobierno moderno y civilizado. Todo este modo de proceder, lo apuntala a modo de escudero fiel, el secretario de Ayuntamiento, Sergio Hernández Villa, quien el trienio pasado ya trabajaba de la mano con ella, pero entonces desde su cargo de Contralor.

Por otra parte, también es cierto que ese tipo de Ayuntamientos anacrónicos, sometidos y carentes de dignidad, no son más que un espejo de la realidad circundante.

Sergio Hernández Villa

