Sanmiguelenses usan parque Zeferino pero aún no ha sido entregado

Redacción

Yuriria.- Durante la celebración del 480 aniversario de fundación de Yuriria Pueblo Mágico el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que, llegaba a refrendar el compromiso de gobierno del Estado y su gabinete, para apoyar el desarrollo y crecimiento de tan bello municipio.

“Pero no solo de palabra, sino con hechos, con dinero, porque dice el dicho, que amor que no se ve reflejado en el presupuesto, es pura demagogia, es decir, gobernante que dice, los quiero, los apoyo, pero no afloja la lana, es pura baba de perico”.

Presentes integrantes del Ayuntamiento, el Secretario de Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, el vicepresidente de la federación de Pueblos Mágicos del Mundo, Manuel Juárez y pueblo en general, Diego Sinhue reiteró que llegó al municipio a decirle a Salomón que llega a hacer compromisos puntuales.

“Primero vengo a comprometerme en hacer una sustitución del Centro de Salud de Cerano (comunidad). Hace falta ya hacerle un cambio, tiene muchísimos años, viene una inversión de más de 15 millones de pesos, porque nos hemos comprometido en tener el mejor sistema de salud del país, tenemos que estar a la altura de lo que demandan los guanajuatenses”.

Diego Sinhue dijo que, es importante rehabilitar la plaza del centro de Yuriria, “y ese será un regalo especial para Yuriria, por sus 480 años, presenten un proyecto de rehabilitación de este jardín, ya sea de pintura, ya sea de remoción, de calle, de pintura, lo que haga falta, que sea un proyecto de esta zona, porque este es el corazón de Yuriria, es lo que lo hace vibrar.

Presenten un proyecto urbanístico de mejora del entorno, de la imagen urbana de su centro histórico y ese va a ser el regalo del gobierno del Estado, por esos 480 años de fundación del municipio de Yuriria”.

Agregó que hay muchas necesidades como la central de autobuses, un tema que hay que verificar, pero además precisó que va a empezar a presionar a la concesionaria de la autopista Salamanca-Morelia, para que empiecen la ampliación de los carriles, porque la concesión lo establece, “para que lleguen más rápido a su destino y sobre todo, más seguro”.

Finalmente, dijo que van a seguirle apostando al tema de limpieza de la Laguna de Yuriria, para recibir el foro mundial de Lagos y Lagunas, que se realizará en el mes de octubre, “vamos a estar apoyando, buscando cómo trabajamos en conjunto con la gente, los lancheros, la gente de Yuriria, para hacer un proyecto sustentable de un desarrollo”.

Por otro lado, el alcalde, Salomón Carmona Ayala agradeció al gobernador, ser parte del 480m aniversario de “esté Pueblo Mágico, que fue la primer capital del Estado de Guanajuato. A nombre de esté pueblo noble, bueno le damos la más cordial bienvenida”.

Alcaldesa apoya construcción de Cereso

En entrevista la alcaldesa, Alejandrina Lanuza Hernández, dijo que aunque no hay terreno para instalar un Cereso en Salvatierra, las autoridades que integran su gobierno están dispuestas a colaborar y atender la petición del gobierno del estado.

Explicó que recibieron esta solicitud de parte de la Secretaría de Seguridad del Estado donde se les pide un terreno con ciertas características y expresó de momento el Municipio no lo tiene, sin embargo dijo que buscarán una opción.

Salvatierra también fue elegido para instalar un cuartel de la Guardia Nacional, el cual está prácticamente listo en la comunidad de San Miguel de Eménguaro donde solamente falta llevar la red de agua potable y por ello se tiene ya una coordinación con representantes de la propia Guardia Nacional para colaborar en los gastos.