Sanmiguelense atrapada en Katmandú ya está de regreso a casa

Cortazar.- El presidente municipal Ariel Corona anunció que se suma a la iniciativa presentada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez para donar un mes de sueldo a favor de las personas que se encuentren en situación vulnerable debido a la contingencia por COVID 19.

Del mismo modo hizo un llamado a los funcionarios y trabajadores del municipio para que de forma voluntaria colaboren con lo que les sea posible aportar, que puede ser desde un peso, hasta artículos para integrar despensas que se entregarán a familias que dejan de percibir ingresos derivado de la pandemia.

Destacó que desde el que gana más al que gana menos, puede de forma voluntaria tomar la invitación del gobernador para donar “desde un peso, un día, una semana o mes de salario, sin que sea obligatorio, nos preocupa que aunque en el municipio no tenemos injerencia que va a pasar con toda la gente que va al día, que sabemos que hay una estrategia del estado, créditos, jornales, a través de DIF se va a apoyar a adultos mayores, pero también hay gente que tiene hijos y tiene que salir a la calle para buscar sustento”.

Por otra parte, invitó de nueva cuenta a la ciudadanía a no dejarse llevar por noticias falsas y desinformación, luego de que se corriera el rumor de que un caso positivo de COVID 19 pertenece a habitantes de Cañada de Caracheo derivado de la llegada de migrantes a la comunidad.

“Hemos hecho campaña del tema quédate en casa, y les estamos haciendo la invitación (a los migrantes) para que se mantengan en cuarentena voluntaria, pero no tenemos confirmado nada en la comunidad, nos piden de la secretaria de salud nos piden manejar la información con confidencialidad y les seguimos pidiendo que se mantengan en sus casas, si vienen fuera del país que se mantengan en cuarentena voluntaria para ver si no desarrollan síntomas, es un tema de generar responsabilidad, por más esfuerzos que hagamos como gobierno si la gente no apoya esto se sale de control y no hay por ahora, mecanismo más efectivo que la gente entienda lo complicado de la situación”, apuntó.