Sanciona la Profeco del estado a 13 funerarias

Fernando Velázquez

León.- Durante la pandemia de la Covid-19, la Profeco en Guanajuato ha sancionado a 13 funerarias que prestaban sus servicios sin contrato de por medio o bien, si este no estaba inscrito ante el organismo federal, como legalmente debe ser.

Armando Guzmán García, delegado de la Procuraduría en el estado, explicó que desde hace tres meses comenzaron a realizarse inspecciones en este tipo de establecimientos.

En total, fueron visitadas 14 funerarias, de las cuales 13 al final fueron sancionadas por brindar sus servicios sin contar con un contrato, por lo que algunas de ellas ya pagaron sus respectivas multas.

“Al no tener contrato, no se estipulan los términos y condiciones específicas de qué me vas a ofrecer, entonces el servicio funerario al momento del fallecimiento del familiar había diferencias entre lo que pensaba que había contratado y lo que en realidad la funeraria le estaba ofreciendo, y como no había ningún contrato, es ahí donde se le vulneraban los derechos al consumidor”, dijo.

Guzmán García añadió que en lo que va de la contingencia sanitaria de la Covid-19 se han recibido cerca de mil 600 quejas, siendo los principales causantes las gestoras de crédito, agencias de viaje y proveedores de telecomunicaciones.

LC