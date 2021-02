Redacción

México.- Al asegurar que hay posibilidades de que una mujer sea presidenta en México, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación afirmó que no tiene expectativas de competir por el cargo.

“Hoy en día tenemos una gran posibilidad de que lleguen a puestos importantísimos cómo podría ser la presidencia de la República, por qué no, mujeres competitivas y de gran calidad y capacidad”, aseguró.

Señaló que al terminar su labor como secretaria de Gobernación dedicará su tiempo a su familia.

Durante la conferencia de prensa en palacio Nacional, apuntó que le ha tocado romper el denominado “techo de cristal” y así abrir espacios para otras mujeres. Recordó que ella fue la primera notaria en la CDMX.

“Siempre he sostenido durante toda mi vida, y cuando he llegado a romper algunos techos de cristal, por ejemplo ser la primera notaría pública en la Ciudad de México, siempre he sostenido que las primeras mujeres que llegan abren el espacio, rompen el techo de cristal para otras muchísimas mujeres, y que no podemos ser las primeras y únicas, primeras de muchísimas más”, dijo Sánchez Cordero

Sin embargo, Olga Sánchez Cordero descartó competir por la Presidencia.

“Yo en lo personal, en mi persona y si quiero dejarlo muy claro, yo tengo ya muchos años y no tengo ninguna expectativa de esta naturaleza, por supuesto que no y, sobretodo, porque por mi edad, porque en un momento más, terminando esta responsabilidad ya quisiera dedicarme a estar más tiempo con mi familia con mis nietas y nietos”, mencionó.

Te podría interesar:

SZ