La edil morenista anunció que preparaba su denuncia por violencia política de género luego de que el síndico la llamara “cínica e ignorante”

Carolina Esqueda

León.- Se disculpa Sánchez Castellanos con regidoras de Morena “el ímpetu para defender las ideas no se justifica si alguien se sintió agraviada”

Tras una semana de toda la polémica desatada por los calificativos que el síndico Arturo Sánchez Castellanos expresó contra la regidora Gabriela Echeverría González, durante la sesión extraordinaria de Ayuntamiento donde el consejo del SAPAL rindió su informe de tres años, el edil aprovechó la reunión de Cabildo de este jueves para emitir una disculpa pública por sus dichos.

“Yo reafirmo que los debates tienen que darse en relación a nuestro cargo, por lo que debemos evitar ofensas hacia cualquier persona, y en especial aquellas que sean en contra de las mujeres. Por ello quiero señalar con toda claridad que si alguna de mis expresiones parecieron o fueron irrespetuosas por la forma utilizada, en particular para la regidora Gabriela Echeverría, con toda sinceridad les manifiesto mis disculpas, pues el ímpetu para defender las ideas no se justifica si alguien se sintió agraviada”

Dijo el síndico, tras citar el párrafo 28 del reglamento interior del Ayuntamiento donde se establece que los debates deben darse con respeto hacia los demás integrantes, tras lo cual se comprometió a moderar sus futuras intervenciones.

“Continuaré expresando mis desacuerdos, pero siempre en un marco que garantice que todas mis compañeras y compañeros puedan ejercer su cargo en el ambiente de solemnidad y formalidad que la sociedad nos demanda, pues el respeto no está peleado con expresar la verdad” concluyó.

Sánchez Castellanos ya cuenta con una denuncia por violencia política de género ante el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) por parte de la regidora Erika Rocha de Morena, luego de que éste la acusara de mentir durante la sesión del 9 de diciembre, mientras que la regidora Echeverría del mismo partido prepara una segunda, por haber sido llamada “cínica e ignorante” tras un duro posicionamiento hecho contra el presidente del SAPAL, la tarde que rindió su informe.

“No creo que sea tan sentido”

Por su parte Echeverría González, tras la disculpa pública de Sánchez Castellanos, aseguró que mantendrá en pie la integración de la carpeta para presentar su denuncia ante el IEEG contra el síndico por violencia política de género.

La regidora también reprochó a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos por no haber hecho un llamado enérgico al respecto, y en su lugar seguir justificando la violencia política bajo el eufemismo de que fue un debate.

“Verdaderamente leyó (la disculpa pública), no creo que sea tan sentido como lo que a mí me manifestó, en ese momento su tono de voz y su prepotencia fue evidente. (Ahora) Ni siquiera volteó a verme, es lamentable que esto esté sucediendo y que la presidenta siga sin actuar, y que sea una postura firme. Dijo que si tocaban a una, tocaban a todas y yo no lo veo aquí, porque si hubiera sido una agresión a su persona, muchos de mis compañeros hubieran entendido la importancia de erradicar la violencia, aquí la estamos justificando” declaró en atención a medios al término de la sesión.

Se manifiesta Red Nacional de Mujeres Defensoras

Durante la sesión de Ayuntamiento, un grupo de mujeres pertenecientes a la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad, capítulo Guanajuato, se plantaron a un costado de la sala de cabildos, cerca de la regidora Echeverría González, para desplegar tres carteles en los que expresaron su rechazo hacia los dichos del síndico asegurando que sus expresiones sí fueron violencia política de género.

“Desde la Red Nacional hemos manifestado el apoyo, nos componemos por mujeres de todos los partidos políticos y lo que tratamos precisamente es de erradicar la violencia política contra nosotras. Queremos una disculpa pública para las regidoras porque no es la primera vez, ya es sistemático para él y claro que hay un mensaje a la alcaldesa y a las mujeres que pertenecen al Cabildo de León, que antes de ser políticas son mujeres y ahí es donde todas debemos estar unidas, porque la licenciada Alejandra también ha sido víctima de violencia política, no hay hasta ahorita ninguna que no haya sido violentada en algún momento” expresó Adriana Ferrell Pérez, coordinadora del capítulo Guanajuato sobre su manifestación.

La coordinadora de la Red aseguró que ya sostuvo una reunión con la Secretaría de Ayuntamiento, en la cual presentó la agenda de trabajo y planteó una segunda reunión para plantear la erradicación de la violencia política de género.

LC