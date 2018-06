Sánchez buscará fortalecer al campo

El candidato propone estrategia de ‘diversificación’ en donde se pretende incentivar al pequeño y mediano productor para que puedan ser competitivos con los grandes productores como sector primario

Lorena Ramírez

Irapuato.- Gerardo Sánchez, candidato a la gubernatura por el PRI, comentó que buscará fortalecer al campo no sólo con programas sociales, también se capacitará a los productores para que sus productos tengan un valor agregado y busquen métodos para tener una mayor inocuidad y poder exportar a Europa y Asia.

Con ello dijo se fortalecerá al campo por encima de otros rubros, para ello se deberá implementar un plan concurrente que englobe los programas destinado al campo como una estrategia de Política Pública, para fortalecer el sector primario del estado.

Esta estrategia permitiría fortalecer a los pequeños y mediano productores rezagados para que puedan competir a la par con los grandes productores para contribuir con la soberanía alimentaria del estado.

“Tenemos que re direccionar el crecimiento del estado, no dirigirlo a un sólo rubro; se debe diversificar de tal forma que el sector primario sea una fuente de empleos para reactivar la economía privadas y municipales”, comentó el aspirante.

Sinhué cae en las encuestas, asegura

Por otra parte, aseguró que Diego Sinhué, candidato del PAN a la gubernatura, cayó en las encuestas, por lo que a poco menos de 15 días de la contienda no se ha definido nada para algunos de los candidatos.

“Tenemos derivado de las encuestas un enorme rechazo al candidato oficial que pretende ser la tapadera de Márquez, de toda la corrupción y el problema mayúsculo que lastima y ofende a los guanajuatenses como es el tema de la inseguridad”, aseguró.

Sánchez García llamó al electorado a votar por la alternancia pues de llegar “el joven Diego” dijo “no quiero ni imaginar lo que podría pasar con una continuidad”, tomando en cuenta la situación actual del estado en diversos rubros.

Y reiteró que en su caso no ha pactado a favor de ninguno de sus contendientes como se ha mencionado en diversas ocasiones.

“Soy una persona de trabajo, compromiso y jamás me podrán tachar de una traición. No puedo prestarme a una cosa de esa naturaleza pues sería una incongruencia con lo que he hecho toda mi vida”, comentó el candidato.

AL