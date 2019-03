‘Sanbu’ dice estar listo para regresar a la acción

El delantero argentino manifestó que se encuentra al 100% para intentar ganarse un puesto en un equipo que se mantiene como líder de la competencia

León.- Rubens Sambueza reapareció en una firma de autógrafos organizada por un patrocinador del Club León donde el atacante argentino y elementos como Rodolfo Cota, Vinicio Angulo y Yairo Moreno, atendieron a los fans que se dieron cita en un centro comercial de la ciudad de León. El ‘Sambu’ aseguró que está recuperado y quiere volver al 100% para ganarse un lugar.

Luego de restablecerse de la lesión en el quinto metatarsiano, Rubens está de regreso para pelear por un puesto titular aun cuando el equipo luce impecable en todas las zonas. Sambueza tuvo que pasar un largo proceso de recuperación para volver a las canchas, por lo que ahora declaró que volverá a hacer fútbol con la sub 20 para después acoplarse a sus compañeros al parejo del trabajo físico y futbolístico para entonces estar de lleno a partir del duelo ante Necaxa de la jornada 13.

“La semana que viene trabajaré con el grupo ya normal y espero jugar minutos en la sub 20 para tomar ritmo y llegar lo antes posible al nivel del grupo. He tenido mucha paciencia, es la primera vez que me ha tocado estar fuera tanto tiempo de las canchas por una lesión; hay que volver de la mejor manera”, dijo Rubens.

El futbolista de 35 años de edad, quien inició en un gran nivel el torneo y que se convirtió en uno de los referentes del equipo, indicó que la prioridad inmediata para él es ponerse a tono físico y futbolístico después de la recuperación, por lo que se dijo tranquilo pues además sabe que son líderes del torneo y han hecho muy bien las cosas.

Desde fuera, el jugador argentino le ha tocado ver el accionar de sus compañeros y el cuerpo técnico, ante tal situación, el jugador felino señaló que al equipo no debe darle miedo por estar como líder de la competencia, y en cambio, aceptó que él y sus compañeros deberán ser conscientes de la calidad del plantel, por lo que resaltó la garra, la humildad y el sacrificio para estar como los mejores del campeonato.

Así mismo, el ‘Sambu’ mencionó que con la inclusión de los jugadores que se recuperan tras la fecha FIFA, como es su caso, le dará al equipo más opciones para ser más competitivos y tener más recambios, por lo que ahora les tocará pelear el puesto para generar una competencia interna que haga que el plantel se exija más.

“Estoy ansioso por regresar, pero quiero hacerlo de la mejor manera; si regreso al 50% no me sirve de nada a mí y al equipo, tengo que volver a ser competitivo y ganarme el puesto de vuelta”, añadió Sambueza.

Los Esmeradas estarán sosteniendo un duelo amistoso para aprovechar el parón de fecha FIFA y será este sábado en la cancha del Estadio León cuando se midan a los Mineros de Zacatecas del Ascenso Mx.

