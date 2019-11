San Marino marca su primer gol local en 6 años y jugadores rompen en llanto

Por si el momento no fuera suficientemente emotivo en internet lo editaron para aparecer con la canción de la película Titanic

Redacción

San Marino.- La humilde Selección de San Marino logró anotar su primer gol oficial en dos años además de ser el primero como local desde hace seis años, durante el juego eliminatorio rumbo a la Euro 2020 en donde perdieron 1-3 contra Kasajistán.

Filippo Berardi fue el héroe que será incluido en la historia por su anotación al minuto 76 cuando se quitó al portero Dmyto Nepogodov y marcó el punto. Lo que desató la locura entre sus compañeros quienes lo abrazaron e incluso algunos lloraron de la emoción

Por si el momento no fuera suficientemente emotivo en internet lo editaron para aparecer con la canción de la película Titanic.

San Marino es el último lugar del Ranking FIFA, el no. 209 junto a la Selección de Anguila. Este es su primera anotación oficial desde su enfrentamiento contra Azerbaiyán en septiembre de 2017. Cuando quedó 5-1.

En el caso de goles como local, no habían marcado desde septiembre del 2013, cuando enfrentaron a Polonia en juego clasificatorio para Brasil 2014.

The goal is even better with a little bit of Céline Dion. #SMRkaz pic.twitter.com/pTmOgY23Pl

— San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019